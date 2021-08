Beatles: Το «Let It Be» επανακυκλοφορεί σε διευρυμένες εκδόσεις με αδημοσίευτο υλικό

Το τελευταίο άλμπουμ των Beatles επανακυκλοφορεί σε νέα μίξη σε μία σειρά συλλεκτικών εκδόσεων με αδημοσίευτο υλικό.

Αυτό το φθινόπωρο οι Beatles προσκαλούν τους πάντες να απολαύσουν ξανά το κορυφαίο άλμπουμ «Let It Be» του 1970 με μια σειρά από όμορφα παρουσιασμένες ειδικές εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν παγκοσμίως στις 15 Οκτωβρίου από τις Apple Corps Ltd. / Capitol / UMe / Universal Music.

Τρία τραγούδια από τη νέα remixed και διευρυμένη έκδοση κάνουν το ντεμπούτο τους είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή έκδοση του άλμπουμ με τη σημερινή έναρξη της προπαραγγελίας: Πρόκειται για το «Let It Be» (2021 Stereo Mix), το «Don’t Let Me Down» (στην πρώτη του εκτέλεση στην ταράτσα της Apple Corps) και το «For You Blue» (Get Back LP Mix).

Το άλμπουμ «Let It Be» έχει περάσει από νέα μίξη από τον παραγωγό Giles Martin και τον ηχολήπτη Sam Okell σε stereo, 5.1 surround DTS και Dolby Atmos ήχο.

Η εντυπωσιακή νέα ειδική έκδοση του άλμπουμ ακολουθεί τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες remixed και διευρυμένες επετειακές εκδόσεις των άλμπουμ «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (2017), «The White Album» (2018) και «Abbey Road» (2019).

Όλες οι επερχόμενες κυκλοφορίες του «Let It Be» διαθέτουν τη νέα στερεοφωνική μίξη του άλμπουμ, όπως αυτή καθοδηγήθηκε από την αρχική έκδοση του Phil Spector και προέρχεται απευθείας από τις αυθεντικές κασέτες οκτώ καναλιών (8-track) των αρχικών ηχογραφήσεων και της περίφημης συναυλίας των Beatles στην ταράτσα των εγκαταστάσεων της Apple Corps.

Οι φυσικές και ψηφιακές «Super Deluxe» εκδόσεις περιλαμβάνουν επίσης 27 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από τις ηχογραφήσεις, το EP «Let It Be», που θα περιέχει 4 τραγούδια, και το στερεοφωνικό LP Mix «Get Back» με 14 τραγούδια, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ και επιμελήθηκε ο τεχνικός ήχος Glyn Johns τον Μάιο του 1969.

Στις 2 Ιανουαρίου 1969 ο John Lennon, ο Paul McCartney, ο George Harrison και ο Ringo Starr ξεκίνησαν μαζί τη νέα χρονιά σε μια αχανή αίθουσα στα Twickenham Film Studios στο Λονδίνο.

Οι Beatles ξεκίνησαν τις πρόβες για ένα εγχείρημα που είχε ως στόχο να τους επαναφέρει εκεί όπου κάποτε ανήκαν, στη σκηνή. Επί 21 ημέρες, κάμερες και μαγνητόφωνα κατέγραφαν σχεδόν κάθε στιγμή. Πρώτα στο Twickenham και στη συνέχεια στο Apple Studio των Beatles, όπου ο Billy Preston τους συνόδευσε στα πλήκτρα. Μαζί έκαναν πρόβες με ολοκαίνουργια πρωτότυπα τραγούδια και έπαιξαν παλιά τραγούδια. Όλα καταγράφηκαν ζωντανά και απροκάλυπτα.

Στις 30 Ιανουαρίου, οι κάμερες και τα μαγνητόφωνα έγραφαν καθώς οι Beatles, μαζί με τον Preston, έστηναν την τελευταία τους συναυλία στην παγωμένη ταράτσα των κεντρικών γραφείων της Apple Corps στο δρόμο Savile Row του κεντρικού Λονδίνου, μπροστά σε μια μικρή συγκέντρωση συγγενών και φίλων και όποιων άλλων βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής από τους ενισχυτές τους.

Η μεσημεριανή συναυλία σταμάτησε το West End του Λονδίνου, με τον κόσμο να στρέφει το βλέμμα τους προς τον ουρανό από τους δρόμους, ενώ τα παράθυρα των γειτονικών κτιρίων άνοιξαν για καλύτερη θέα. Ένας καταιγισμός παραπόνων για θόρυβο έστειλε την αστυνομία στην ταράτσα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η συναυλία μετά από 42 λεπτά.

Οι εργασίες για τη δημιουργία ενός άλμπουμ που θα ονομαζόταν «Get Back» πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο από τον Glyn Johns, ο οποίος, για τη δική του εκδοχή, συμπεριέλαβε λανθασμένες εκκινήσεις, πειράγματα μεταξύ των τραγουδιών, προηγούμενες λήψεις αντί για μεταγενέστερες, πιο γυαλισμένες ερμηνείες, ακόμα και την εκτέλεση του «I’ve Got A Feeling» να καταρρέει με τον John Lennon να εξηγεί: «Τα έκανα θάλασσα προσπαθώντας να γίνω δυνατός».

Οι Beatles, ωστόσο, αποφάσισαν να βάλουν στο ράφι τις άφθονες κασέτες του εγχειρήματος, τις μπομπίνες φιλμ και τις φωτογραφίες, προκειμένου να ηχογραφήσουν και να κυκλοφορήσουν το αριστουργηματικό άλμπουμ «Abbey Road».

Βασισμένο στις ηχογραφήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο του 1969, καθώς και σε κάποιες συναντήσεις που προηγήθηκαν και ακολούθησαν αυτές τις ηχογραφήσεις, το τελευταίο άλμπουμ των Beatles, με τίτλο «Let It Be», κυκλοφόρησε τελικά στις 8 Μαΐου 1970 (18 Μαΐου στις ΗΠΑ) για να συνοδεύσει την κυκλοφορία της ομότιτλης ταινίας «Let It Be».

Οι ηχογραφήσεις που οδήγησαν στο άλμπουμ και στην ταινία Let It Be αποτελούν τη μοναδική φορά στην καριέρα των Beatles που καταγράφηκε σε τόσο μεγάλη έκταση η δημιουργία μουσικής στο στούντιο. Περισσότερες από 60 ώρες ακυκλοφόρητου κινηματογραφικού υλικού, περισσότερες από 150 ώρες ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων και εκατοντάδες αδημοσίευτες φωτογραφίες έχουν επανεξεταστεί και αποκατασταθεί σχολαστικά για τρεις συμπληρωματικές και ολοκληρωμένες κυκλοφορίες των Beatles αυτό το φθινόπωρο.

Το νέο «Let It Be (Special Edition)» συνοδεύεται από το «The Beatles: Get Back», την πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Peter Jackson και ένα πανέμορφο νέο βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο, επίσης με τίτλο «The Beatles: Get Back». Οι πρωτογενείς πηγές που εξετάστηκαν για τα νέα εγχειρήματα αποκάλυψαν ότι ένα πιο χαρούμενο, καλοπροαίρετο πνεύμα διακατείχε τις ηχογραφήσεις απ’ ό, τι αποδόθηκε στα 80 λεπτά της ταινίας «Let It Be» του 1970.

«Πάντα πίστευα ότι η πρωτότυπη ταινία του “Let It Be” ήταν αρκετά θλιβερή, καθώς πραγματευόταν τη διάλυση του συγκροτήματός μας, αλλά η νέα ταινία δείχνει τη συντροφικότητα και την αγάπη που είχαμε οι τέσσερις μας μεταξύ μας», γράφει ο Paul McCartney στον πρόλογό του για το βιβλίο του «Let It Be (Special Edition)».

«Δείχνει επίσης τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί, και σε συνδυασμό με το πρόσφατα remastered άλμπουμ του Let It Be, αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση αυτής της εποχής. Έτσι θέλω να θυμάμαι τους Beatles», σημειώνει.

Το πανέμορφο βιβλίο των εκδόσεων Super Deluxe CD και βινυλίου περιλαμβάνει τον πρόλογο του Paul McCartney, εισαγωγή από τον Giles Martin, μια αναδρομή από τον Glyn Johns, διαφωτιστικά κεφάλαια και λεπτομερείς σημειώσεις από τον ιστορικό των Beatles, συγγραφέα και ραδιοφωνικό παραγωγό Kevin Howlett, καθώς και ένα δοκίμιο από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα John Harris που εξετάζει τους μύθους εκείνη των ηχογραφήσεων και την πραγματικότητά τους.

Το βιβλίο είναι εικονογραφημένο σε στυλ λευκώματος και περιέχει σπάνιες και αδημοσίευτες φωτογραφίες του Ethan A. Russell και της Linda McCartney, καθώς και εικόνες που δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ από χειρόγραφους στίχους, σημειώσεις από ηχογραφήσεις, σκίτσα, την αλληλογραφία των Beatles, κουτιά με μαγνητοταινίες, καρέ από φιλμ και άλλα.