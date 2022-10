Beatles: Ακούστε τον John Lennon για πρώτη φορά να τραγουδά το «Yellow Submarine» – Σπάνιο ντοκουμέντο

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο με τον John Lennon να τραγουδά το «Yellow Submarine» που συμπεριλήφθηκε με τη φωνή του Ringo Starr στο άλμπουμ «Revolver» των Beatles.

Ένα ακουστικό demo του John Lennon να τραγουδά το «Yellow Submarine» από τον δίσκο «Revolver» (1966) των Beatles δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της κυκλοφορίας της Super Deluxe Edition του άλμπουμ στις 28 Οκτωβρίου.

Το outtake του ανάλαφρου τραγουδιού του «Revolver» είναι μία στροφή – έκπληξη για τους Beatles.

Το σύντομο και μελαγχολικό demo του John Lennon (εδώ αναφέρεται με τον υπότιτλο «Songwriting Work Tape/Part 1») δεν έχει διαρρεύσει ποτέ και η ύπαρξη του δεν είχε καν φημολογηθεί, γεγονός που κάνει την επερχόμενη επανέκδοση του «Revolver» ακόμα πιο γοητευτική για τους λάτρεις των Beatles.

Στην αρχή της εκτέλεσης του «Yellow Submarine» από τον John Lennon κάποιοι από τους στίχους έχουν ως εξής: «In the place where I was born / No one cared, no one cared / And the name that I was born / No one cared, no one cared» (Στο μέρος όπου γεννήθηκα/ Κανείς δεν νοιάστηκε, κανείς δεν νοιάστηκε / Και το όνομα με το οποίο γεννήθηκα/Κανείς δεν νοιάστηκε, κανείς δεν νοιάστηκε).

Οι αρχικοί στίχοι με τους οποίους ξεκινούσε το τραγούδι ήταν οι εξής: «In the town where I was born / Lived a man who sailed to sea / And he told us of his life / In the land of submarines (Στην πόλη όπου γεννήθηκα / Ζούσε ένας άντρας που ταξίδευε στη θάλασσα/ Και μας διηγήθηκε τη ζωή του / Στη χώρα των υποβρυχίων».

Αν και ο Paul McCartney ήταν αυτός που έγραψε το κλασικό ρεφρέν του «Yellow Submarine», ήταν λιγότερο γνωστό ότι και ο Lennon συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία του τραγουδιού.

Τα 14 τραγούδια του «Revolver» έχουν περάσει από νέα μίξη από τον παραγωγό Giles Martin και τον ηχολήπτη Sam Okell σε στερεοφωνικό και Dolby Atmos ήχο. Ο Martin ανακάλυψε πράγματα που δεν περίμενε για το «Yellow Submarine» κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς εργασίας του για τη Super Deluxe Edition του «Revolver».

«Δεν είχα ιδέα μέχρι που άρχισα να ψάχνω τα outtakes. Αυτό ήταν ένα θέμα των Lennon-McCartney. Είπα στον Paul: “Πάντα πίστευα ότι αυτό ήταν ένα τραγούδι που το έγραψες και το έδωσες στον Ringo και ότι ο John έλεγε: Ω, το καταραμένο ‘Yellow Submarine’. Σε καμία περίπτωση”», είπε ο Giles Martin.

Το «Yellow Submarine» ερμήνευσε στην αρχική έκδοση του «Revolver» ο ντράμερ Ringo Starr των Beatles.

Ο Paul McCartney, εν τω μεταξύ, θυμήθηκε την έμπνευση του τραγουδιού σε ένα νέο πρόλογο που έγραψε για τη Super Deluxe Edition του «Revolver».

«Ένα σούρουπο βράδυ, ξαπλωμένος στο κρεβάτι πριν αποκοιμηθώ, σκέφτηκα ένα τραγούδι που πίστευα ότι θα ταίριαζε στον Ringo και ταυτόχρονα θα περιλάμβανε τη μεθυστική ατμόσφαιρα της εποχής», εξήγησε.

«Το “Yellow Submarine”, ένα παιδικό τραγούδι με μία πινελιά επιρροής από τους χασικλήδες, με το οποίο ο Ringo εξακολουθεί να εντυπωσιάζει το κοινό μέχρι και σήμερα», πρόσθεσε.

Εκτός από την demo εκδοχή του «Yellow Submarine», δόθηκε στη δημοσιότητα και η «δεύτερη εκδοχή/μη αριθμημένη μίξη» μιας άλλης κορυφαίας στιγμής του «Revolver», του «Got To Get You Into My Life», την οποία μπορείτε επίσης να ακούσετε παρακάτω.

Η «δεύτερη εκδοχή» του τραγουδιού είναι απογυμνωμένη από τα χάλκινα πνευστά που χαρακτηρίζουν την επίσημη εκδοχή και προσφέρει μία εντελώς νέα εικόνα της δημιουργίας του «Got To Get You Into My Life».

Πρόσφατα κυκλοφόρησε επίσης ένα νέο animated video για το πρώτο τραγούδι του «Revolver», το «Taxman», σε σκηνοθεσία του Danny Sangra.

Το πολύχρωμο βίντεο χρησιμοποιεί επιλεγμένους στίχους από το τραγούδι μαζί με έτονα χρώματα και εικόνες των Beatles από την εποχή της δημιουργίας του άλμπουμ το 1966.

Το «Revolver» των Beatles θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου από τις Apple Corps Ltd./Capitol/UMe σε μία σειρά διευρυμένες ειδικές εκδόσεις.

Όλες οι νέες εκδόσεις του «Revolver» διαθέτουν τη νέα στερεοφωνική μίξη του άλμπουμ, η οποία προέρχεται απευθείας από τις αρχικές τετρακάναλες master κασέτες. Ο ήχος αναδεικνύεται με εκπληκτική καθαρότητα με τη βοήθεια της πρωτοποριακής τεχνολογίας de-mixing που ανέπτυξε η βραβευμένη ομάδα ήχου με επικεφαλής τον Emile de la Rey της WingNut Films Productions Ltd. του Peter Jackson.