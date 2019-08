Σε τόπο προσκυνήματος μετετράπη η Abbey Road.

Εκατοντάδες θαυμαστές των Beatles συγκεντρώθηκαν χθες κοντά στα λονδρέζικα στούντιο ηχογράφησης της Abbey Road για την 50ή επέτειο της φωτογραφίας του συγκροτήματος που συνοδεύει το εξώφυλλο του τελευταίου τους άλμπουμ, «Abbey Road», ένα από τα πιο διάσημα εξώφυλλα δίσκων στην ιστορία της μουσικής.

Η φωτογραφία δείχνει τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος να διασχίζουν μια διάβαση πεζών μπροστά από τα στούντιο Abbey Road. Ο John Lennon ανοίγει το βήμα, ακολουθούμενος από τον Ringo Starr, τον ξυπόλητο Paul McCartney και τον George Harrison.

Οι θαυμαστές των «Σκαθαριών», ορισμένοι ντυμένοι Beatles, πέρασαν με τη σειρά τους από τη διάβαση, ένα «ιερό» για τη Mary Anne Laffin, 66 ετών, που ήρθε από τη Νέα Υόρκη ειδικά για την περίσταση.

«Είναι καταπληκτικό να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους αγαπούν, και να βλέπεις πόσο σημαντικοί ήταν για τον κόσμο», είπε.

Την ιδέα είχε ο McCartney, ο οποίος είχε κάνει ένα αρχικό σχέδιο με τέσσερα ανθρωπάκια πάνω σε μια διάβαση πεζών.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε γύρω στις 11:35 στις 8 Αυγούστου του 1969 από τον Σκοτσέζο φωτογράφο Iain Macmillan. Επελέγη αυτή η ώρα της ημέρας προκειμένου να αποφευχθούν οι θαυμαστές που ήξεραν ότι γενικά το συγκρότημα φτάνει στο στούντιο στα μέσα του απογεύματος για να ηχογραφήσει.

Ακουμπώντας σε ένα σκαμπό καταμεσής του δρόμου, όπου η κυκλοφορία είχε διακοπεί από έναν αστυνομικό, ο Macmillan τράβηξε έξι στιγμιότυπα από τα οποία χρησιμοποιήθηκε μόνο το πέμπτο: εκείνο όπου τα τέσσερα «Σκαθάρια» περπατούν μαζί. Η συνολική διάρκεια της φωτογράφησης ήταν περίπου δέκα λεπτά.

Θεωρίες συνωμοσίας

Η ηχογράφηση του άλμπουμ ολοκληρώθηκε 12 ημέρες αργότερα, στις 20 Αυγούστου. Κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 1969, έξι ημέρες αφότου ο John Lennon είχε ενημερώσει τα μέλη του συγκροτήματος ότι το εγκαταλείπει.

Είναι το τελευταίο άλμπουμ των Beatles, αν και προηγείται της κυκλοφορίας του «Let it Be», που ηχογραφήθηκε νωρίτερα, και πραγματοποιήθηκε σε μια πιο χαρούμενη ατμόσφαιρα. Στον δίσκο περιλαμβάνονται τα κομμάτια «Something», «Here Comes The Sun», «Octopus garden» και «Come Together», καθώς και το περίφημο ποτ-πουρί με το οποίο κλείνει ο δίσκος, μια αλληλουχία τραγουδιών, μερικές φορές ανολοκλήρωτων.

Και, γεγονός ασυνήθιστο, το όνομα του συγκροτήματος δεν εμφανίζεται στο εξώφυλλο.

Το εξώφυλλο τροφοδότησε επίσης μια θεωρία συνωμοσίας σύμφωνα με την οποία ο Paul McCartney είχε πεθάνει («Paul is Dead») και ότι αντικαταστάθηκε από έναν σωσία. Η απόδειξη, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας, είναι ότι κρατά το τσιγάρο στο δεξί του χέρι, ενώ είναι αριστερόχειρας. Βλέπουν επίσης κρυμμένα μηνύματα στο γεγονός ότι περπατά ξυπόλητος και με διαφορετικό βήμα από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Τόπος προσκυνήματος

Τα στούντιο Abbey Road βρίσκονται στην πλούσια συνοικία St. John’s Wood, στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Ιδρύθηκαν το 1931 σε ένα μεγάλο σπίτι του 19ου αιώνα. Αρχικά ήταν αφιερωμένα στην κλασική μουσική προτού ανοιχθούν στην τζαζ και στη ροκ.

Ούτε λίγο ούτε πολύ 190 από τα περίπου 210 τραγούδια των Beatles ηχογραφήθηκαν εκεί, ενώ η λονδρέζικη κατοικία του Paul McCartney βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

Ο τόπος προσελκύει από τότε λάτρεις των Beatles από ολόκληρο τον κόσμο, που αναπαράγουν συχνά τη διάσημη φωτογραφία πάνω στη διάβαση πεζών. Η τελευταία έχει επίσης κινηματογραφηθεί σε πραγματικό χρόνο από μια κάμερα πλάνα της οποίας μεταδίδονται στον ιστότοπο των στούντιο.

Η διάβαση πεζών έχει περιληφθεί στα αγγλικά ιστορικά μνημεία από το 2010. «Σε πενήντα χρόνια, θα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θα έρχονται εδώ για να αποτίσουν φόρο τιμής στους Beatles», δήλωσε ο Chris Barnett, 63 ετών.

«Άλλαξαν τη μουσική για πάντα. Τραγουδούσαν για την αγάπη και την ειρήνη.»

