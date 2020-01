Beastie Boys: Δείτε το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ τους σε σκηνοθεσία Spike Jonze

Το «Beastie Boys Story» έρχεται στην πλατφόρμα του Apple+ στις 24 Απριλίου

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των Beastie Boys που σκηνοθετεί ο Spike Jonze. Με τίτλο «Beastie Boys Story», το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο Apple + στις 24 Απριλίου. Στο τρέιλερ, ένας νεαρός Adam «Ad-Rock» Horovitz ραπάρει τους πρώτους στίχους του «Paul Revere», κομμάτι του 1986 («Now here’s a little story I’ve got to tell / About three bad brothers you know so well»), ενώ o Adam «MCA» Yauch και ο Michael «Mike D» Diamond κάθονται δίπλα του σε έναν καναπέ.

Το ντοκιμαντέρ είναι μια επέκταση του Beastie Boys Book του 2018, της βιογραφίας αφιερωμένης στον Yauch, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2012. «Κοιτάζοντας πίσω, νομίζουμε ότι: σκατά, ήταν παράλογο. Πώς καταφέραμε να επιβιώσαμε εκείνη τη στιγμή;», λέει ο Horovitz λέει στο Rolling Stone. «Κοιτάξτε μας τώρα. Είμαστε ενήλικες, πρέπει να σκεφτούμε την υποθήκη, να αγοράζουμε φαγητό για το σκυλί».

Η μαγνητοσκόπηση των συναυλιών που περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ Beastie Boys Story προέρχεται από την πρόσφατη παράσταση του Horovitz και του Diamond στο Kings Theatre στο Μπρούκλιν. Η βραδιά ήταν μέρος μιας περιοδείας που σκηνοθέτησε ο Jonze, στην οποία εναλλάσσονταν τμήματα Q&A, αναγνώσεις και παρεμβάσεις από τους καλεσμένους.

«Έχουμε φάει με μερικούς φίλους τόσες πολλές φορές που μπορούμε να παραγγείλουμε στη θέση τους», είπαν ο Diamond και ο Horovitz. «Ο Spike είναι ένας από αυτούς τους φίλους. Και ακόμα και όταν δεν ξέρει τίποτα στο μενού, είναι σε θέση να βρει κάτι που ταιριάζει σε ολόκληρο το τραπέζι. Ακριβώς πώς συνέβη όταν δεν ξέραμε τι να κάνουμε μετά την κυκλοφορία του βιβλίου … ο Spike πρότεινε μια ιδέα: «θα δημιουργήσετε ένα show για τα παιδιά».

Δείτε το πρώτο trailer παρακάτω