Οι πιο αγαπημένοι καλλιτέχνες της νεολαίας εμφανίστηκαν ζωντανά στη σκηνή των «BBC Radio 1’s Teen Awards».

Τα «Teen Awards» του βρετανικού «BBC Radio 1» διοργανώθηκαν για δέκατη φορά στην ιστορία τους.

Πρόκειται για μία διοργάνωση που απευθύνεται στους εφήβους, μεταξύ 14 και 17 ετών και βραβεύει διασημότητες από διάφορους τομείς της βιομηχανίας του θεάματος που αποτελούν έμπνευση για τα νεαρά άτομα. Θεσπίστηκε το 2008 με την αρχική ονομασία «BBC Switch Live» και το 2010 μετονομάστηκε σε «BBC Radio 1’s Teen Awards».

Η φετινή τελετή απονομής έλαβε χώρα τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στο «The SSE Arena» του Wembley στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση σημαδεύτηκε από τις εκπληκτικές εμφανίσεις ορισμένων εκ των πιο πολυσυζητημένων καλλιτεχνών του τελευταίου διαστήματος. Η Dua Lipa, ο Liam Payne, η Rita Ora, η Camila Cabello και οι The Vamps ανέβηκαν στη σκηνή των βραβείων και ενθουσίασαν τη νεολαία.

Οι νικητές των

«BBC Radio 1’s Teen Awards 2017»

Καλύτερο Single: «New Rules» – Dua Lipa

Καλύτερος Βρετανός Σόλο Καλλιτέχνης: Ed Sheeran

Καλύτερο Βρετανικό Συγκρότημα: Little Mix

Καλύτερος Διεθνής Σόλο Καλλιτέχνης: Ariana Grande

Καλύτερο Διεθνές Συγκρότημα: The Chainsmokers

Πιο Διασκεδαστικός Celebrity: Stormzy

Καλύτερη Ταινία: «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» (Beauty and the Beast)

Καλύτερη Τηλεοπτική Εκπομπή: «Love Island»

Καλύτεροι Βρετανοί Vloggers: Rose and Rosie

Καλύτερος Βρετανός Αστέρας Αθλητής: Sir Mo Farah

Καλύτερο Παιχνίδι: «Mario Kart 8 Deluxe»

Οι εμφανίσεις

Η Dua Lipa τραγούδησε το No1 hit «New Rules»:

Ο Liam Payne παρουσίασε το «Get Low», τη συνεργασία του με τον Zedd:

Η Rita Ora επέλεξε ένα medley με τα «Your Song», «Lonely Together» και «Anywhere»:

Η Camila Cabello γοήτευσε με το «Havana»:

Η Camila Cabello συνάντησε επίσης τον James Arthur στο «Say You Won’t Let Go»:

Οι The Vamps διάλεξαν το ολοκαίνουριο «Personal» με τη συμμετοχή της Maggie Lindemann: