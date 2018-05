Το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε τόπος συγκέντρωσης των πιο αγαπημένων καλλιτεχνών.

Οι μεγαλύτεροι αστέρες της μουσικής έδωσαν το «παρών» στο φεστιβάλ «Biggest Weekend» του BBC.

Το «Biggest Weeknd» ένωσε το Ηνωμένο Βασίλειο για μία τεράστια γιορτή της ζωντανής μουσικής. Το φεστιβάλ έλαβε χώρα σε τέσσερις τοποθεσίες, σε τέσσερις χώρες και για τέσσερις ημέρες.

Από τις 25 έως τις 28 Μαΐου, το Μπέλφαστ (Β. Ιρλανδία), το Κόβεντρι (Αγγλία), το Περθ (Σκωτία) και το Σούονσι (Ουαλία), φιλοξένησαν τα μεγαλύτερα και πιο αγαπημένα ονόματα στη μουσική, από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον υπόλοιπο πλανήτη, γιορτάζοντας το απίστευτο εύρος και την ποικιλότητα της ζωντανής μουσικής των BBC.

Οι συναυλίες μεταδόθηκαν ραδιοφωνικά από τα δίκτυα του BBC, ενώ υπήρχε και τηλεοπτική κάλυψη.

Σε καθεμία από τις τέσσερις πόλεις διοργάνωθηκε ένα διήμερο φεστιβάλ για το «Biggest Weekend», με διαφορετικούς καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή κάθε ημέρα. Αναμφισβήτητα, η πόλη του Σουόνσι είχε το προνόμιο του πιο εντυπωσιακού line-up, με μερικούς από τους πιο λαμπερούς αστέρες του μουσικού στερεώματος να συγκεντρώνονται στο Singleton Park.

Το Σάββατο 26 Μαΐου ήταν επικεφαλής ο Sam Smith και τραγούδησαν επίσης οι Ed Sheeran, Liam Payne, Clean Bandit, Anne-Marie, Graig David, Years & Years, Jess Glynne και George Ezra.

Την Κυριακή 27 Μαΐου ήταν επικεφαλής οι Florence + The Machine και εμφανίστηκαν επίσης οι Taylor Swift, Demi Lovato, Camila Cabello, Shawn Mendes, Thirty Seconds to Mars, Rita Ora, Jason Derulο και Niall Horan.

Όπως ήταν αναμενόμενα, τα εισιτήρια για το διήμερο του «Biggest Weekend» στο Σουόνσι είχαν εξαντληθεί εδώ και καιρό. Σύμμαχος ήταν η χαμηλή τιμής διάθεσης, στις 18 λίρες (20,5 ευρώ).

Μία από τις απρογραμμάτιστες εμφανίσεις στο «Biggest Weekend» ήταν εκείνη του Luis Fonsi, ο οποίος παρουσίασε φυσικά το απόλυτο smash hit «Despacito».

Η συνάθροιση τόσων πολλών διάσημων καλλιτεχνών έδωσε την ευκαιρία για απρόσμενες και σίγουρα ανεπανάληπτες συνυπάρξεις επάνω στη σκηνή. Ο Shawn Mendes συνόδευσε τον Jared Leto και τους Thirty Seconds To Mars, η Demi Lovato τραγούδησε τόσο με τον Luis Fonsi όσο και με τον Jax Jones τις αντίστοιχες συνεργασίες τους στο «Échame La Culpa» και το «Instruction» και ο James Bay συνόδευσε τον Shawn Mendes.

Στη δεύτερη σκηνή του φεστιβάλ στο Σουόνσι τραγούδησαν την πρώτη ημέρα οι Bastille, Wolf Alice, Chvrches, MØ, Mabel, Not3s, Sigrid, Jorja Smith και Steel, ενώ τη δεύτερη ημέρα ακολούθησαν οι James Bay, Panic! At The Disco, Christine and the Queens, J Hus, Jessie Ware, Stefflon Don, Hailee Steinfeld, Jax Jones και Tom Walker.