Το «I.F.L.Y.» εκφράζει τα συναισθήματα του Bazzi για τη σύντροφό του.

Ο Bazzi επιστρέφει με το νέο single «I.F.L.Y.».

Ο 21χρονος τραγουδιστής συνεχίζει το σερί καλοκαιρινών των κυκλοφοριών που έχει παρουσιάσει τη φετινή χρονιά, όπως το summer smash «Paradise», το οποίο τραγούδησε στα MTV Movie & TV Awards τον Ιούνιο, το πολιτικοποιημένο «Caught In The Fire» και το «Focus» σε συνεργασία με τον 21 Savage.

Επιπλέον ο Bazzi συμμετείχε μαζί με τον Lil Wayne στο «I Don’t Even Know You Anymore» του Netsky και συνάντησε τον Tyga στο R&B τραγούδι «Made Me».

Το «Paradise» κυκλοφόρησε τον Απρίλιο και μετρά πάνω από 170 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Το τραγούδι επιλέχθηκε για την ταινία «The Sun Is Also A Star» της Warner Bros. Λίγες ημέρες πριν το «Paradise» είχε αποκαλυφθεί το «Caught In The Fire», ένα τραγούδι που έδειξε την εξέλιξη του Bazzi τόσο μουσικά όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο.

Το ακρωνύμιο του «I.F.L.Y.» σημαίνει «I Fucking Love You» και αναφέρεται στα συναισθήματα του Bazzi για τη σύντροφό του, το supermodel Renee Herbert. Το τραγούδι αποκτά εικόνα με φόντο μία πανδαισία vintage παστέλ χρωμάτων.

Ο Bazzi, υποψήφιος για το βραβείο «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» στα MTV Video Music Awards 2018, έκανε φέτος το ντεμπούτο του στο διάσημο φεστιβάλ «Coachella» και λίγο αργότερα εμφανίστηκε στο φεστιβάλ «Governors Ball» στη Νέα Υόρκη.

Τον Ιούνιο πραγματοποίησε μία κοινή συναυλία με την επίσης ανερχόμενη και ταλαντούχα Lizzo.