Η Barbra Streisand θυμάται τον James Caan: «Ήταν τόσο ταλαντούχος»

Η Barbra Streisand και ο James Caan συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «Funny Lady» το 1975.

Μετά την είδηση του θανάτου του James Caan σε ηλικία 82 ετών, η Barbra Streisand χρησιμοποίησε τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτίσει φόρο τιμής στον ηθοποιό, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «Funny Lady».

«Λυπάμαι πολύ που έμαθα για τον Jimmy», έγραψε η Barbra Streisand στο Twitter και το Instagram συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους από τη δεκαετία του 1970. «Ήταν τόσο ταλαντούχος», πρόσθεσε.

Ο James Caan και η Barbra Streisand συμπρωταγωνίστησαν το 1975 στην ταινία «Funny Lady», sequel του κινηματογραφικού μιούζικαλ «Funny Girl», το οποίο αποτέλεσε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Streisand το 1968.

Το «Funny Lady» ακολουθούσε τον γάμο της Fanny Brice (Streisand) με τον τραγουδοποιό και παραγωγό Billy Rose (Caan).

Σύμφωνα με τον κινηματογραφικό θρύλο (όπως τον έχει αφηγηθεί το TCM), ο ηθοποιός Robert Blake ήταν υποψήφιος να υποδυθεί Billy Rose, αλλά ο James Caan πήρε τελικά τον ρόλο, επειδή, όπως είπε η Barbra Streisand σε έναν δημοσιογράφο: «Το θέμα είναι ποιον θέλει το κοινό να φιλήσω. Τον Robert Blake, όχι. Τον James Caan, ναι. Και πρέπει να μπορεί να μιλάει τόσο γρήγορα όσο εγώ».

Ο James Caan τραγούδησε δύο τραγούδια στο soundtrack του «Funny Lady»: Το «Me and My Shadow» και το «It’s Only a Paper Moon / I Like Her». Το άλμπουμ, μια από τις πρώτες κυκλοφορίες της Arista Records, έφτασε στο Top 10 του Billboard 200 τον Μάιο του 1975.

Η οικογένεια του James Caan ανακοίνωσε τον θάνατο του ηθοποιού την Πέμπτη 7 Ιουλίου μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

«Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο Jimmy έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 6ης Ιουλίου. Η οικογένειά του εκτιμά την έκταση της αγάπης και των ειλικρινών συλλυπητηρίων και σας ζητά να συνεχίσετε να σέβεστε την ιδιωτική ζωή της κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής. Τέλος του tweet», ανέφερε το μήνυμα.

Ο James Caan θα μείνει στην ιστορία για την εμφάνισή του στον ρόλο του ασταθούς Sonny Corleone στην ταινία «Ο Νονός» (The Godfather) του 1972, για τον οποίο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, ενώ είναι γνωστός στο σύγχρονο κινηματογραφικό κοινό ως ο σκληρός πατέρας του Will Ferrell στην ταινία «Elf» (Το ξωτικό των Χριστουγέννων) του 2003.