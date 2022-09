Barbra Streisand: Το προγραμματισμένο πρώτο άλμπουμ της κυκλοφορεί μετά από 60 χρόνια

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 24 ζωντανές ηχογραφήσεις – Η εκπληκτική φωνή της Barbra Streisand σε όλο το μεγαλείο της.

Η Barbra Streisand θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το προγραμματισμένο πρώτο άλμπουμ της που ηχογραφήθηκε το 1962 και έμεινε στο αρχείο της για έξι δεκαετίες.

Το «Barbra Streisand – Live At The Bon Soir» θα είναι διαθέσιμο σε CD και ψηφιακή μορφή από την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, ενώ η έκδοση βινυλίου θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2023.

Οι θαυμαστές της Barbra Streisand μπορούν ήδη να πάρουν μία γεύση από το «Live At The Bon Soir» με τη μοναδική εκτέλεση του «Cry Me A River», η οποία είναι ήδη διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Με τις νέες μίξεις που επιμελήθηκαν η Barbra Streisand και ο βραβευμένος με Grammy μηχανικός, Jochem van der Saag, οι ακροατές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την τότε 20χρονη Streisand στο απόγειο της καριέρας της.

Το «Live At The Bon Soir», που ηχογραφήθηκε στο μικρό νυχτερινό κέντρο «Bon Soir» του Greenwich Village της Νέας Υόρκης στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 1962, λίγες εβδομάδες αφότου η Streisand υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με την Columbia Records την 1η Οκτωβρίου, επρόκειτο αρχικά να αποτελέσει το πρώτο άλμπουμ της Barbra για την εταιρεία.

Οι μαγνητοταινίες του «Live At The Bon Soir» μπήκαν στο συρτάρι για χάρη του «The Barbra Streisand Album» του 1963, το οποίο περιείχε ηχογραφημένες εκδοχές από 11 τραγούδια από το ρεπερτόριο της Barbra που ερμήνευε σε νυχτερινά κέντρα. Αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ της χάρισε μεταξύ άλλων τα βραβεία Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς και την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία.

Με την κυκλοφορία του «Barbra Streisand – Live At The Bon Soir», του πρώτου άλμπουμ της Barbra Streisand μετά το «Release Me 2» του 2021, μία συλλογή σπάνιων και ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων από την καριέρα της, η Columbia Records γιορτάζει την 60ή επέτειο της συνεργασίας της με την Barbra Streisand, η οποία είναι ο μόνος καλλιτέχνης – σόλο ή συγκρότημα – που έχει φτάσει στο Νο. 1 του chart των άλμπουμ στις ΗΠΑ για έξι συνεχόμενες δεκαετίες (δεκαετίες 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010).

Live at the Bon Soir… the way she was. This album, which was intended as her debut solo album, will be released November 4th, featuring Barbra's earliest live recordings from November 1962. Listen to the first track “Cry Me A River” and pre-order here: https://t.co/LIrMLhA0EB pic.twitter.com/jnH0MTF25Z — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) September 23, 2022

Το 2022 συμπληρώνονται 60 χρόνια από τις θρυλικές εμφανίσεις της Barbra Streisand στο Greenwich Village. Το «Barbra Streisand – Live At The Bon Soir» περιλαμβάνει για πρώτη φορά 24 τραγούδια σε παραγωγή, μίξη και συμπαραγωγή της ίδιας της Barbra Streisand που κυκλοφορούν σε ένα ενιαίο άλμπουμ. Όλες οι πρωτότυπες μαγνητοταινίες προήλθαν από την προσωπική συλλογή της Streisand.

Την παραγωγή του «Barbra Streisand – Live At The Bon Soir» επιμελήθηκαν οι Barbra Streisand, Martin Erlichman και Jay Landers.

Στις σημειώσεις του Landers, οι οποίες περιλαμβάνουν από μία περιγραφή και των 24 τραγουδιών του άλμπουμ), αναφέρεται ότι: «Η τέχνη της ηχογράφησης έχει κάνει άλματα από το 1962. Ο βραβευμένος με Grammy Jochem van der Saag καταφέρνει να λύνει προβλήματα ήχου με τρόπους που άλλοι δεν θα μπορούσαν. Απολύτως τίποτα δεν αλλοιώθηκε στην εξαιρετική φωνή της Barbra. Ενώ, η συνολική εικόνα των αρχικών μαγνητοταινιών βελτιώθηκε τρομερά».

Ο Jochem van der Saag περιγράφει: «Όταν ακούσαμε τις μαγνητοταινίες μέσω σύγχρονων ηχείων, ήταν σαφές ότι οι αρχικοί ηχολήπτες, ο Roy Halee και ο Ad “Pappy” Theroux, την είχαν πατήσει. Η ακουστική του κλαμπ δεν ήταν σχεδιασμένη για ηχογράφηση, ενώ υπήρχε και διαρροή ήχου από τα όργανα στο μικρόφωνο της Streisand. Αν θέλαμε να χαμηλώσουμε τον ήχο στο πιάνο, για παράδειγμα, ο ήχος της φωνής θα χαμηλωνόταν επίσης».

«Για να δώσουμε στους ακροατές το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χρησιμοποιήσαμε προηγμένη τεχνολογία για να αναδείξουμε την πραγματική δεξιοτεχνία της Barbra και των μουσικών της. Η Barbra συνοδευόταν από τους βετεράνους μουσικούς Tiger Haynes στην κιθάρα, Averill Pollard στο μπάσο, John Cresci στα τύμπανα και Peter Daniels στο πιάνο. Ήταν προφανές ότι εκείνη και οι μουσικοί της έτρεφαν πραγματική εκτίμηση ο ένας για τον άλλον», προσθέτει.

Η Barbra Streisand στις προσωπικές σημειώσεις της αναφέρει: «Δεν είχα πάει ποτέ σε νυχτερινό κέντρο μέχρι που τραγούδησα σε ένα. Είχα τραγουδήσει δύο τραγούδια σε έναν διαγωνισμό που γινόταν σε ένα μικρό κλαμπ που λεγόταν “The Lion” και κέρδισα, γεγονός που με οδήγησε στην πρόσληψή μου σε ένα πιο εξελιγμένο κλαμπ κοντά στη γωνία που λεγόταν “Bon Soir”, με πραγματική σκηνή και φώτα».

«Όλος ο θόρυβος στο “Bon Soir” έφερε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Columbia Records το 1962, την αρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το αρχικό σχέδιο για το πρώτο μου άλμπουμ ήταν να ηχογραφηθεί σε ένα κλαμπ και αυτές οι πρώτες ηχογραφήσεις παρέμειναν στο συρτάρι μου για έξι δεκαετίες», συνεχίζει.

«Είμαι πανευτυχής που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θα μοιραστώ μαζί σας πώς θα ήταν το πρώτο άλμπουμ μου, “Live At The Bon Soir”», καταλήγει.

To tracklist του άλμπουμ

1. Introduction by David Kapralik (Columbia Records)/My Name Is Barbra (Leonard Bernstein)

2. Much More (Tom Jones/Harvey Schmidt)

3. Napoleon (Harold Arlen/E.Y. Harburg)

4. I Hate Music (Leonard Bernstein)

5. Right As The Rain (Harold Arlen/E.Y. Harburg)

6. Cry Me A River (Arthur Hamilton)

7. Value (Jeff Harris)

8. Lover, Come Back To Me (Oscar Hammerstein II/Sigmund Romberg)

9. Band Introductions

10. Soon It’s Gonna Rain (Harvey Schmidt/Tom Jones)

11. Come To The Supermarket (In Old Peking) (Cole Porter)

12. When The Sun Comes Out (Harold Arlen/Ted Koehler)

13. Happy Days Are Here Again (Jack Yellen/Milton Ager)

14. Keepin’ Out Of Mischief Now (Andy Razaf/Thomas «Fats» Waller)

15. A Sleepin’ Bee (Harold Arlen/Truman Capote)

16. I Had Myself A True Love (Harold Arlen/Johnny Mercer)

17. Bewitched, Bothered And Bewildered (Richard Rodgers/Lorenz Hart)

18. Who’s Afraid Of The Big Bad Wolf? (Frank Churchill/Ann Ronell)

19. I’ll Tell The Man In The Street (Richard Rodgers/Lorenz Hart)

20. A Taste Of Honey (Bobby Scott/Ric Marlow)

21. Never Will I Marry (Frank Loesser)

22. Nobody’s Heart Belongs To Me (Richard Rodgers/Lorenz Hart)

23. My Honey’s Lovin’ Arms (Herman Ruby/Joseph Meyer)

24. I Stayed Too Long At The Fair (Billy Barnes)