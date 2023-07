«Barbie»: Το soundtrack της ταινίας κυκλοφορεί και είναι γεμάτο αστέρες

Το soundtrack της ταινίας «Barbie».

Παράλληλα με την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Barbie» στους κινηματογράφους, κυκλοφορεί το εντυπωσιακό «Barbie The Album» με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστέρων του πλανήτη.

Εκτελεστικοί παραγωγοί του «Barbie The Album», του soundtrack της ταινίας «Barbie» με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling, είναι ο καταξιωμένος μουσικός παραγωγός Mark Ronson και η σκηνοθέτρια και σεναριογράφος της ταινίας Greta Gerwig.

Το «Barbie The Album» είναι γεμάτο με μία εκπληκτική ποικιλία ήχων που αποτίουν φόρο τιμής στην εμβληματική κούκλα της Mattel.

Διαφήμιση

Στο «Barbie The Album» συμμετέχει μία εκθαμβωτική σειρά κορυφαίων καλλιτεχνών όπως οι Ava Max, Billie Eilish, Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, Fifty Fifty, GAYLE, Haim, Ice Spice, Kaliii, Karol G, Khalid, The Kid Laroi, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Sam Smith και Tame Impala.

Μία ιδιαίτερη εμφάνιση κάνουν επίσης ο Slash των Guns N’ Roses και ο Wolfgang Van Halen στο τραγούδι «I’m Just Ken» που τραγουδά ο πρωταγωνιστής της ταινίας Ryan Gosling.

Όλα τα singles που κυκλοφόρησαν πριν την άφιξη του «Barbie The Album», αυξάνοντας τον ενθουσιασμό του κοινού, έχουν ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια audio streams και video views παγκοσμίως.

Τα πρώτα δείγματα γραφής του «Barbie The Album» δόθηκαν με το ηλεκτρισμένο «Dance The Night» της superstar Dua Lipa, το μαγευτικό «Angel» της PinkPantheress, το high-energy anthem «Watiti» της Karol G και με τη συμμετοχή του Aldo Ranks και το iconic «Barbie World» της Nicki Minaj και της Ice Spice και το φρενήρες «Speed Drive» της Charli XCX.

Επίσης, το K-Pop συγκρότημα Fifty Fifty κυκλοφόρησε το «Barbie Dreams» με τη συμμετοχή της ράπερ Kaliii, ενώ η Billie Eilish έγραψε και τραγούδησε αποκλειστικά για το «Barbie The Album» το σπαρακτικό «What Was I Made For?».

Το «Barbie The Album» συμπληρώνουν πολυαναμενόμενα τραγούδια όπως το ’80s «Man I Am» του Sam Smith, το disco «Pink» της Lizzo και το δυναμικό «Choose Your Fighter» της Ava Max.

Στα ικανά χέρια της Greta Gerwig, ακόμα και μία ταινία για ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όλων των εποχών ξεφεύγει από τις προβλέψεις σε κάθε ευκαιρία.

Η «Barbie» είναι το mainstream αριστούργημά της, ένα εκτυφλωτικό όνειρο που θα αγγίξει τις ψυχές όλων των ανθρώπων, ακόμα και αν δεν έχουν πιάσει ποτέ στα χέρια τους μία κούκλα και το «Barbie The Album» αποτυπώνει ακριβώς αυτό το συναίσθημα.

Το «Barbie The Album» συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ της Atlantic Records και της Warner Bros. Pictures μετά τα soundtracks των ταινιών «Birds Of Prey» (2020) και «Suicide Squad» (2016).

Η ταινία «Barbie» της Warner Bros. Pictures κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους από τις 20 Ιουλίου.