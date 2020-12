Barbara Argyrou και Archolekas ενώνουν τις φωνές τους σε ένα χριστουγεννιάτικο medley

Η Barbara Argyrou και ο Archolekas δίνουν το δικό τους χρώμα στις φετινές γιορτές.

Η Barbara Argyrou και ο Archolekas, δύο από τους πιο ταλαντούχους έφηβους καλλιτέχνες, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο medley.

Μετά τη συμμετοχή της στο talent show «The Final Four», όπου έφτασε μέχρι τον τελικό, η 17χρονη Barbara Argyrou συνεργάστηκε με την Zaff στο single «NO», το οποίο κυκλοφόρησε από τη Minos EMI / Universal.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο Archolekas έκανε το ντεμπούτο του στη δισκογραφία το προηγούμενο καλοκαίρι με το τραγούδι «Τι Θα Πει Ο Κόσμος», που κυκλοφόρησε επίσης από τη Minos EMI / Universal.

Η Barbara Argyrou και ο Archolekas τραγουδούν τώρα με τις υπέροχες φωνές ένα medley που αποτελείται από τρία μοναδικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και έχει την υπογραφή των ARCADE στην παραγωγή.

Το medley ξεκινάει με τη διαχρονική επιτυχία «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey που κυκλοφόρησε το 1994 και κάθε χρόνο πετυχαίνει ένα νέο υψηλό.

Ακολουθεί το κλασικό «Winter Wonderland» που γράφτηκε το 1934 και έχει ερμηνευτεί από αμέτρητους καλλιτέχνες, όπως οι Bing Crosby, Dean Martin, Tony Bennett από τις παλαιότερες γενιές και οι Michael Bublé, Robbie Williams και άλλοι από τις νεότερες γενιές.

Η Barbara Argyrou και ο Archolekas ολοκληρώνουν το medley ερμηνεύοντας το πολυτραγουδισμένο «Here Comes Santa Claus» που γράφτηκε το 1947 και έχει ηχογραφηθεί από καλλιτέχνες όπως οι Bing Crosby, Elvis Presley, Willie Nelson, Bob Dylan και Mariah Carey, μεταξύ άλλων.

Το χριστουγεννιάτικο medley των δύο νεαρών καλλιτεχνών κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming από τη Minos EMI / Universal εν αναμονή μιας ακόμη ενδιαφέρουσας έκπληξης.