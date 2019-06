Το δεύτερο δείγμα από το νέο άλμπουμ της BANKS.

Η BANKS παρουσιάζει το καινούργιο single «Look What You’re Doing To Me» με τη συμμετοχή των Francis and The Lights και ανακοινώνει ότι το τρίτο άλμπουμ της, με το λιτό τίτλο «ΙΙΙ», θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουλίου από τη Harvest Records / Universal Music.

Για την παραγωγή του «Look What You’re Doing To Me» η BANKS συνεργάστηκε με τον BJ Burton (Bon Iver) και τους Francis and The Lights, το μουσικό project του Francis Farewell Starline ο οποίος είναι επίσης γνωστός για το έργο του με καλλιτέχνες όπως οι Kanye West και Chance the Rapper.

Ο Francis παίζει πιάνο και συνοδεύει επιπλέον την Αμερικανίδα τραγουδίστρια στα φωνητικά.

«Το “Look What You’re Doing To Me” είναι ένα τραγούδι για τον έρωτα. Ένα τραγούδι για το όταν ερωτεύεσαι, είσαι ερωτευμένος και για το πώς νιώθεις όταν αγαπάς στο έπακρο», λέει η BANKS. «Ζωηρό, φοβισμένο, φλεγόμενο, ενθουσιώδες και με όλη την καλοσύνη στο ενδιάμεσο.»

Το «Look What You’re Doing To Me» διαδέχεται το single «Gimme» που αποκαλύφθηκε το Μάιο και έχει ήδη συγκεντρώσει σχεδόν 10 εκατομμύρια streams, με το «TIME» να το χαρακτηρίζει ως ένα τραγούδι «που πρέπει να ακούσεις».

Όσον αφορά τον επερχόμενο δίσκο «III», η BANKS δηλώνει:

«Αυτό το άλμπουμ είναι μία ωδή στο ταξίδι μου. Καταγράφει μία σημαντική ανάπτυξη. Την αυτο-αποδοχή, τη λήθη, τη συγχώρεση και τη βαθιά αγάπη. Ήταν οδυνηρό να συνειδητοποιώ ότι η ζωή δεν είναι μαύρο και άσπρο. Ο ρομαντισμός οδηγεί σε έλεγχο της πραγματικότητας, ο οποίος οδηγεί στη σοφία, που οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση, που οδηγεί σε μεγαλύτερη αγάπη. Το άλμπουμ καταγράφει αυτόν τον κύκλο.»

Το tracklist του άλμπουμ «III»:

1. Till Now

2. Gimme

3. Contaminated

4. Stroke

5. Godless

6. Sawzall

7. Look What You’re Doing To Me ft. Francis and the Lights

8. Hawaiian Mazes

9. Alaska

10. Propaganda

11. The Fall

12. Made of Water

13. What About Love