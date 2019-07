Η BANSK εξελίσσει τον ήχο της και επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ.

Η BANKS κυκλοφορεί από τη Harvest Records / Capitol Records / Universal Music το τρίτο άλμπουμ της που έχει το λιτό τίτλο «III».

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ. Ήταν μία δουλειά που έκανα για τη δική μου ευχαρίστηση για πάνω από δύο χρόνια και είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να την μοιραστώ με τους οπαδούς μου», λέει η BANKS.

Lead single του δίσκου είναι το «Gimme», που έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 11,5 εκατομμύρια streams. Το «Rolling Stone» το χαρακτήρισε «ηλεκτρισμένο» και το «TIME» σημείωσε ότι «πρέπει να το ακούσετε».

Το «III» ξεκινά δυναμικά με το «Till Now», ένα τραγούδι βασισμένο σε μία φωνητική σημείωση που ηχογράφησε η BANKS στο κινητό της. Τραγούδια όπως το «Hawaiian Mazes» δείχνουν μία εντελώς διαφορετική πλευρά της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

Στο «Propaganda» ξεχωρίζει η ενθουσιώδης ερμηνεία της BANKS, ενώ στην υπέροχη μπαλάντα «If We Were Made Οf Water» ακούμε την αισθαντική χροιά της φωνής της.

Η BANKS εξηγεί ότι το «III» ασχολείται με τη διαδικασία «να ωριμάζεις και να ακολουθείς τα όνειρά σου».

«Μερικές φορές μπορεί να εξαρτηθείς τόσο σφιχτά από μία μνήμη επειδή φοβάσαι το άγνωστο. Το “Hawaiian Mazes” γράφτηκε όταν είχα αρχίσει να υποχωρώ στην προσπάθειά μου να ελέγχω τα πάντα, πιστεύοντας ότι ήταν σωστές οι αποφάσεις που είχα πάρει. Είναι σημαντική ιδέα για εμένα η λήθη», περιγράφει.

Ενώ στην αρχή η BANKS σχεδίαζε πρώτο τραγούδι στο άλμπουμ «III» να τοποθετηθεί το «What About Love», το οποίο περιέχει τη γλυκιά φωνή της 4χρονης ανιψιάς της να λέει «σ’ αγαπώ», τελικά αποφάσισε να το βάλει τελευταίο.

«Συνειδητοποίησα ότι ήταν πιο λογικό να κλείσω το άλμπουμ με το “What About Love”, επειδή ό,τι κι αν γίνει, θέλω πάντα να έχω ελπίδα» λέει η BANKS. «Εάν δεν έχεις ελπίδα είσαι πικρόχολος και δεν θέλω ποτέ να γίνω πικρόχολη.»

Την παραγωγή του δίσκου «III» επιμελήθηκαν η BANKS και ο BJ Burton (Bon Iver, Francis and the Lights).



Το tracklist του «III»:

1. Till Now

2. Gimme

3. Contaminated

4. Stroke

5. Godless

6. Sawzall

7. Look What You’re Doing To Me (feat. Francis and the Lights)

8. Hawaiian Mazes

9. Alaska

10. Propaganda

11. The Fall

12. If We Were Made of Water

13. What About Love