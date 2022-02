«Bam Bam»: Η Camila Cabello συνεργάζεται με τον Ed Sheeran στο νέο τραγούδι της

Η Camila Cabello ανακοίνωσε την κυκλοφορίας της πολυαναμενόμενης νέας συνεργασίας της με τον Ed Sheeran.

Το τραγούδι που θα μοιραστούν οι δύο καλλιτέχνες της pop θα έχει τον τίτλο «Bam Bam» και θα κυκλοφορήσει σε όλα τις ψηφιακές πλατφόρμες την Παρασκευή 4 Μαρτίου.

«4 Μαρτίου. Bam Bam με τον Ed Sheeran, έναν από τους αγαπημένους μου ανθρώπους και καλλιτέχνες. Επίσης, τα γενέθλιά μου είναι την προηγούμενη μέρα, οπότε είναι τριπλή νίκη», έγραψε η Camila Cabello σε ανάρτησή της στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας παράλληλα το εξώφυλλο του single.

Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν για πρώτη φορά δισκογραφικά στο τραγούδι «South Of The Border», στο οποίο συμμετείχε επίσης η Cardi B, από το πολυσυλλεκτικό άλμπουμ συνεργασιών «No.6 Collaborations Project» του Ed Sheeran που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019.

Την είδηση ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για ακόμα μία φορά είχε αποκαλύψει ο Ed Sheeran λίγο πριν την εκπνοή της προηγούμενης χρονιάς, λέγοντας σε συνέντευξή του ότι «έχουμε κάνει ένα τραγούδι μαζί που θα κυκλοφορήσει το νέο έτος».

Την ίδιο περίοδο, η Camila Cabello παραδέχτηκε ότι ο Ed Sheeran είναι «ένας από τους ήρωές της» όσον αφορά τη δημιουργία τραγουδιών.

Το «Bam Bam» είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει η Camila Cabello μετά το «Oh Na Na» σε συνεργασία με τον τραγουδιστή και ράπερ Myke Towers και το ράπερ Tainy, το οποίο αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο και το «Don’t Go Yet», το οποίο προηγήθηκε τον Ιούλιο του 2021.

Να σημειωθεί ότι το «Don’t Go Yet» άφησε το αποτύπωμά του στα ελληνικά ραδιόφωνα συμπληρώνοντας 17 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Don’t Go Yet», η Camila Cabello είχε ανακοινώσει ότι το τρίτο προσωπικό άλμπουμ της θα φέρει τον τίτλο «Familia». Το άλμπουμ, όπως έχει γίνει αντιληπτό και από τους δύο πρώτους προπομπούς, είναι επηρεασμένο από τις λατινοαμερικανικές ρίζες της 24χρονης τραγουδίστριας.

