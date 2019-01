Ελληνικός αέρας σαρώνει τα BAFTA Awards 2019.

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα 72α BAFTA Awards, τα ετήσια Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η τελετή απονομής της φετινής διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2019 στο «Royal Albert Hall» του Λονδίνου, όπου θα τιμηθούν οι καλύτερες βρετανικές και διεθνείς ταινίες της προηγούμενης χρονιάς.

Το πόστο της παρουσίασης αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ηθοποιός Joanna Lumley, βραβευμένη με δύο BAFTA Awards και υποψήφια για ένα Tony Awards.

Οι υποψηφιότητες για τα 72α BAFTA Awards δόθηκαν στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου.

Μεγάλοι θριαμβευτές είναι ο Γιώργος Λάνθιμος και η νέα ταινία του «The Favourite» (Η Ευνοούμενη), η οποία απέσπασε 12 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλο έργο φέτος.

Σε επτά κατηγορίες προτείνονται το «Bohemian Rhapsody» (η βιογραφική ταινία για τον Freddie Mercury των Queen), το remake του «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) με πρωταγωνιστές τον Bradley Cooper και τη Lady Gaga και το «Roma».

Ειδικότερα, ο Γιώργος Λάνθιμος έχει τέσσερις υποψηφιότητες στο όνομά του, η Lady Gaga είναι υποψήφια για τον «Α’ Γυναικείο Ρόλο» και ο Bradley Cooper με τον Rami Malek του «Bohemian Rhapsody» διεκδικούν το βραβείο του «Α’ Ανδρικού Ρόλου».

Οι υποψηφιότητες για τα BAFTA Awards 2019:

Καλύτερη Ταινία

Blackklansman

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Blackkklansman – Spike Lee

Cold War – Paweł Pawlikowski

The Favourite – Γιώργος Λάνθιμος

Roma Alfonso – Cuarón

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Glenn Close – The Wife

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa Mccarthy – Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman – The Favourite

Viola Davis – Widows

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Bradley Cooper – A Star Is Born

Christian – Bale Vice

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Steve Coogan – Stan & Ollie

Viggo Mortensen – Green Book

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Amy Adams – Vice

Claire Foy – First Man

Emma Stone – The Favourite

Margot Robbie – Mary Queen Of Scots

Rachel Weisz – The Favourite

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Adam Driver – Blackkklansman

Mahershala Ali – Green Book

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell – Vice

Timothée Chalamet – Beautiful Boy

Εξαιρετική Βρετανική Ταινία το 2019

Beast

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mcqueen

Stan & Ollie

You Were Never Really Here



Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Cold War

The Favourite

Green Book

Roma

Vice

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Blackkklansman

Can You Ever Forgive Me?

First Man

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Καλύτερη Φωτογραφία

Bohemian Rhapsody

Cold War

The Favourite

First Man

Roma

Καλύτερο Make-Up και Hairstyle

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Queen Of Scots

Stan & Ollie

Vice

Καλύτερος Ενδυματολογικός Σχεδιασμός

The Ballad Of Buster Scruggs

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

Καλύτερο Μοντάζ

Bohemian Rhapsody

The Favourite

First Man

Roma

Vice

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής

Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Avengers: Infinity War

Black Panther

Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald

First Man

Ready Player One

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Blackkklansman – Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk – Nicholas Britell

Isle Of Dogs – Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns – Marc Shaiman

A Star Is Born – Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

Καλύτερος Ήχος

Bohemian Rhapsody

First Man

Mission: Impossible – Fallout

A Quiet Place

A Star Is Born

Εξαιρετικό Ντεμπούτο από Βρετανό Συγγραφέα, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό το 2019

Apostasy – Daniel Kokotajlo (Συγγραφέας / Σκηνοθέτης)

Beast – Michael Pearce (Συγγραφέας / Σκηνοθέτης), Lauren Dark (Παραγωγός)

A Cambodian Spring – Chris Kelly (Συγγραφέας / Σκηνοθέτης / Παραγωγός)

Pili – Leanne Welham (Συγγραφέας / Σκηνοθέτης), Sophie Harman (Παραγωγός)

Ray & Liz – Richard Billingham (Συγγραφέας / Σκηνοθέτης), Jacqui Davies (Παραγωγός)

Ανερχόμενος Αστέρας το 2019

Jessie Buckley

Cynthia Erivo

Barry Keoghan

Lakeith Stanfield

Letitia Wright