Τρεις δυναμικές γυναίκες συνυπάρχουν σε ένα από τα τραγούδια του soundtrack της ταινίας «Charlie’s Angels».

Η Ariana Grande, η Normani και η Nicki Minaj ενώνουν τις φωνές τους στο τραγούδι «Bad To You», μία από τις εντυπωσιακές συνεργασίες που περιλαμβάνονται στο soundtrack της ταινίας «Charlie’s Angels».

Το «Bad To You» αποτελούσε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναντήσεις του άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την Παρασκευή (01/11) από τη Republic Records / Universal Music.

Η αρχική έκδοση του «Bad To You» προοριζόταν ως ένα ντουέτο μεταξύ της Ariana Grande και της Dua Lipa. Ένα απόσπασμα του τραγουδιού είχε διαρρεύσει μάλιστα στο διαδίκτυο την άνοιξη του 2018.

«Μου άρεσε τόσο πολύ και η δική μας εκδοχή, όμως η χρονική στιγμή δεν ταίριαζε με το δικό της project, για το οποίο είμαι τόσο πολύ ενθουσιασμένη», έγραψε η Grande στο Twitter όταν ρωτήθηκε για τη Lipa.

«Το ήθελαν αληθινά το τραγούδι για τη ταινία, οπότε του δώσαμε νέο καστ», εξήγησε.

Το «Bad To You» σηματοδοτεί την επόμενη δισκογραφική συνύπαρξη της Ariana Grande και της Nicki Minaj μετά τα τραγούδια «The Light Is Coming», «Bed», «Side To Side», «Bang Bang», «Get On Your Knees», με τα οποία επισφράγισαν τη φιλία τους.

Στον αντίποδα, το «Bad To You» αποτελεί το πρώτο τραγούδι όπου ενώνουν τις φωνές τους η Ariana Grande και η Normani. Βέβαια η 26χρονη Αμερικανίδα συμμετείχε στη δημιουργία και στην παραγωγή του debut single από το πρώην μέλος των Fifth Harmony, το «Motivation» που κυκλοφόρησε στα μέσα Αυγούστου και κέρδισε τις εντυπώσεις.