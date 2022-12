Bad Bunny: Τραγούδησε στην οροφή ενός βενζινάδικου και μοίρασε δώρα στα παιδιά του Πουέρτο Ρίκο

Ο Bad Bunny αιφνιδίασε τους θαυμαστές του την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου δίνοντας μία αυτοσχέδια συναυλία στην οροφή ενός βενζινάδικου στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο 28χρονος καλλιτέχνης έγραψε απλά στο Twitter: «“La Jumpa” ζωντανά απόψε στις 10:00 μ.μ.». Το αινιγματικό μήνυμα δεν αποκάλυπτε πολλά, αλλά οι φανατικοί θαυμαστές του κατάφεραν ούτως ή άλλως να βρουν την τοποθεσία της συναυλίας του, η οποία ήταν ένα βενζινάδικο.

Ο Bad Bunny τραγούδησε το νέο τραγούδι του «La Jumpa» με τον Arcángel και μερικές επιτυχίες από το θριαμβευτικό άλμπουμ του «Un Verano Sin Ti» που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.

Οι θαυμαστές του υπέθεσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πραγματοποιούσε γυρίσματα για το μουσικό βίντεο του «La Jumpa», καθώς αργότερα οι δύο καλλιτέχνες εντοπίστηκαν στην παραλία Condado του Πουέρτο Ρίκο.

Το «La Jumpa» κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου και περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ του Arcángel με τίτλο «Señor Santos».

Το τραγούδι συνεχίζει μία μακρά σειρά συνεργασιών μεταξύ του Arcángel και του Bad Bunny που περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Me Acostumbré» (2017), «Original» (2018) και «Por Ti» (2021), καθώς και το «Diles» (2016) με τους Ozuna, Farruko και Ñengo Flow και το «Soy Peor Remix» (2017) με τους J Balvin και Ozuna.

Για όποιον λόγο και αν ο Bad Bunny και ο Arcángel βρέθηκαν στην οροφή του βενζινάδικου, οι θαυμαστές τους ήταν απλά ενθουσιασμένοι που κατάφεραν να προλάβουν τη δωρεάν συναυλία της τελευταίας στιγμής.

Bad Bunny gave an impromptu free concert on the rooftop of a gas station in Loíza, Puerto Rico. https://t.co/ZmRT7vHJrg

— Pop Crave (@PopCrave) December 28, 2022