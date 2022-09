Bad Bunny και Rosalía κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των Latin Grammy 2022

Τα Latin Grammy 2022 θα πραγματοποιηθούν στις 17 Νοεμβρίου.

Ο Bad Bunny και η Rosalía κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των Latin Grammy 2022.

Στη φετινή διοργάνωση, ο Bad Bunny έχει λάβει συνολικά 10 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Un Verano Sin Ti» και για την Ηχογράφηση της Χρονιάς με το «Ojitos Lindos» με τη συμμετοχή των Bomba Esteréo.

Ο Bad Bunny δεν έχει κερδίσει ακόμα σε καμία από τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες των Latin Grammy. Ωστόσο, με τo «Un Verano Sin Ti», γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που είναι υποψήφιος για τρεις συνεχόμενες χρονιές για το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς.

Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης είναι επίσης υποψήφιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα Latin Grammy για την Καλύτερη Urban Fusion/Ερμηνεία, την Καλύτερη Reggaeton Ερμηνεία και το Καλύτερο Urban Τραγούδι. Επίσης διαθέτει από μία υποψηφιότητα στις κατηγορίες του Καλύτερου Urban Άλμπουμ και του Καλύτερου Rap/Hip-Hop Τραγουδιού.

Η Rosalía έλαβε εννέα (9) υποψηφιότητες για τα Latin Grammy του 2022. Το «La Fama» σε συνεργασία με τον The Weeknd είναι υποψήφιο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, όπως και το «Hentai», το οποίο είναι επίσης υποψήφιο για το Τραγούδι της Χρονιάς και το Καλύτερο Εναλλακτικό Τραγούδι.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια διεκδικεί επίσης τα βραβεία για το Άλμπουμ της Χρονιάς, το Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ και την Καλύτερη Συσκευασία Δίσκου με το «Motomami (Deluxe)».

Εννέα (9) υποψηφιότητες απέσπασε επίσης ο Μεξικανός παραγωγός – τραγουδοποιός Edgar Barrera, οκτώ (8) υποψηφιότητες ο Rauw Alejandro και επτά (7) υποψηφιότητες η Christina Aguilera.

Η Christina Aguilera είναι υποψήφια σε τρεις από τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες των Latin Grammy, μεταξύ των οποίων για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Aguilera», ενώ είναι επίσης υποψήφια για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς για το «Pa Mis Muchachas» με τη συμμετοχή των Becky G, Nicki Nicole και Nathy Peluso.

Η Karol G έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες, για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Provenza» και για το Καλύτερο Urban Τραγούδι για τη συνεργασία της με την Becky G στο «Mamiii».

Για δύο βραβεία προτείνεται η Anitta, η οποία είναι υποψήφια για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και την Καλύτερη Reggaeton Ερμηνεία με το «Envolver».

«Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε στις υποψηφιότητες αυτήν την ποικιλόμορφη ομάδα ταλαντούχων καλλιτεχνών, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της Ακαδημίας μας ως ενός σύγχρονου και σημαντικού θεσμού», δήλωσε ο Manuel Abud, Διευθύνων Σύμβουλος της Λάτιν Ακαδημίας Ηχογράφησης.

Η 23η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Latin Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου στο Michelob Ultra Arena στο Mandalay Bay Resort and Casino στο Λας Βέγκας. Θα προηγηθεί η τελετή έναρξης των Latin Grammy, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές στις περισσότερες κατηγορίες.

Δείτε παρακάτω τη λίστα των υποψηφίων για ορισμένες από τις κορυφαίες κατηγορίες. Για να δείτε τις υπόλοιπες κατηγορίες κάντε κλικ εδώ.

Record Of The Year

«Pa Mis Muchachas» – Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole feat. Nathy Peluso

«Castillos De Arena» – Pablo Alborán

«Envolver» – Anitta

«Pa’lla Voy» – Marc Anthony

«Ojitos Lindos» – Bad Bunny & Bomba Estéreo

«Pegao» – Camilo

«Tocarte» – Jorge Drexler & C. Tangana

«Provenza» – Karol G

«Vale La Pena» – Juan Luis Guerra

«La Fama» – Rosalía feat. The Weeknd

«Te Felicito» – Shakira & Rauw Alejandro

«Baloncito Viejo» – Carlos Vives & Camilo

Album Of The Year

«Aguilera» – Christina Aguilera

«Pa’lla Voy» – Marc Anthony

«Un Verano Sin Ti» – Bad Bunny

«Deja» – Bomba Estéreo

«Tinta Y Tiempo» – Jorge Drexler

«Ya No Somos Los Mismos» – Elsa y Elmar

«Viajante» – Fonseca

«Motomami (Digital Album)» – Rosalía

«Sanz» – Alejandro Sanz

«Dharma» – Sebastián Yatra

Song Of The Year

«A Veces Bien Y A Veces Mal» – Ricky Martin feat. Reik

«Agua» – Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers

«Algo Es Mejor» – Mon Laferte

«Baloncito Viejo» – Carlos Vives & Camilo

«Besos En La Frente» – Fonseca

«Encontrarme» – Carla Morrison

«Hentai» – Rosalía

«Índigo» – Camilo & Evaluna Montaner

«Pa Mis Muchachas» – Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G feat. Nathy Peluso

«Provenza» – Karol G

«Tacones Rojos» – Sebastián Yatra

«Tocarte» – Jorge Drexler & C. Tangana

Best New Artist

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Best Pop Vocal Album

«Ya No Somos Los Mismos» — Elsa y Elmar

«Amor Que Merecemos» — Kany García

«Clichés» – Jesse & Joy

«El Renacimiento» – Carla Morrison

«Dharma» – Sebastian Yatra

Best Traditional Pop Vocal Album

«Aguilera» – Christina Aguilera

«Viajante» – Fonseca

«Filarmónico 20 Años» – Marta Gómez

«La Vida» – Kurt

«Frecuencia» – Sin Bandera

Best Pop Song

«Baloncitoviejo» – Carlos Vives & Camilo

«Besosenlafrente» – Fonseca

«​​Índigo» – Camilo & Evaluna Montaner

«Laguerrilladelaconcordia» – Jorge Drexler

«Tacones Rojos» – Sebastian Yatra

Best Urban Fusion/Performance

«Pa Mis Muchachas» – Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G feat. Nathy Peluso

«Santo» – Christina Aguilera & Ozuna

«Volví» – Aventura, Bad Bunny

«Titi Me Pregunto» – Bad Bunny

«This Is Not America» – Residente feat. Ibeyi

Best Reggaeton Performance

«Desesperados» – Rauw Alejandro & Chencho Corleone

«Envolver» – Anitta

«Yonaguni» – Bad Bunny

«Nicky Jam: Bzrp Music Sessions, Vol. 41» – Bizarrap & Nicky Jam

«Lo Siento Bb:/» – Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Best Urban Music Album

«Respira» — Akapellah

«Trap Cake Vol.2» – Rauw Alejandro

«Los Favoritos 2.5» – Arcangel

«Un Verano Sin Ti» – Bad Bunny

«Animal» – Maria Becerra

Best Rap/Hip-Hop Song

«Amor» – Akapellah

«Dance Crip» – Trueno

«​​Demuseo» – Bad Bunny

«El Gran Robo, pt.2» – Lito Mc Cassidy, Daddy Yankee

«Freestyle 15» – Farina

Best Urban Song

«Desesperados» – Rauw Alejandro & Chencho Corleone

«Losientobb:/» – Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

«Mamiii» – Becky G & Karol G

«Ojos Rojos» – Nicky Jam

«Titi Me Pregunto» – Bad Bunny