Ο Bad Bunny έχει το πιο εμπορικό άλμπουμ του 2022 – Το Top 20 της IFPI

Η IFPI, ο οργανισμός που εκπροσωπεί τη βιομηχανία ηχογραφημένης μουσικής παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ του 2022 παγκοσμίως.

Ο Bad Bunny είναι ο πρώτος καλλιτέχνης από τη Λατινική Αμερική που κατακτά την πρώτη θέση στα ετήσια charts της IFPI. Το «Un Verano Sin Ti», το εξαιρετικά δημοφιλές πέμπτο άλμπουμ του Πορτορικανού ράπερ και τραγουδιστή, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2022.

Το «Un Verano Sin Ti», το οποίο αποτελείται από 23 τραγούδια και είναι αποκλειστικά ισπανόφωνο, κυριάρχησε για 13 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και αργότερα την ίδια χρονιά έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που προτάθηκε για το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς στα Βραβεία Grammy.

Στο No. 2 του Global Albums Chart για το 2022 εμφανίζεται με το «Midnights» η Taylor Swift, ο Παγκόσμιος Καλλιτέχνης της Χρονιάς 2022 για την IFPI και στο No. 3 ακολουθεί το «Harry’s House» του Harry Styles, ο οποίος κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στη λίστα της IFPI με τα πιο εμπορικά singles του 2022 με την τεράστια επιτυχία του «As It Was».

Τόσο το «Sour» της Olivia Rodrigo (#9) όσο και το «=» (Equals) του Ed Sheeran (#10) διατηρήθηκαν για δεύτερη χρονιά στο Top 10, ενώ το soundtrack της ταινίας «Encanto» έφτασε στο Νο. 5.

Οι BTS κατέκτησαν την υψηλότερη θέση ανάμεσα σε οκτώ άλμπουμ νοτιοκορεατικών συγκροτημάτων που βρίσκονται στο Top 20, με το «Proof» να καταλαμβάνει το Νο. 4.

Από δύο άλμπουμ στο Top 20 διαθέτουν τόσο οι Stray Kids με το «MAXIDENT» Νο. 6 και το «ODDINARY» στο Νο. 14 όσο και οι Seventeen με το «Face The Sun» στο Νο. 7 και το «SECTOR 17» στο Νο. 18.

Οι Tomorrow X Together και οι Enhypen εμφανίζονται και οι δύο για πρώτη φορά στο Global Albums Chart της IFPI και τους συναντάμε στο Νο. 11 και στο Νο. 16 με το «MANIFESTO: DAY 1» και το «minisode 2: Thursday’s Child» αντίστοιχα.

Το νοτιοκορεατικό γυναικείο συγκρότημα των BLACKPINK έκανε επίσης το ντεμπούτο του στο Top 10 με το άλμπουμ «Born Pink», το οποίο τερμάτισε στο Νο. 8.

Η Frances Moore, διευθύνουσα σύμβουλος της IFPI, ανέφερε: «Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που βραβεύουμε τον Bad Bunny, τον πρώτο Λατινοαμερικανό καλλιτέχνη που κερδίζει ένα Παγκόσμιο Βραβείο της IFPI, με το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς».

«Ο μοναδικός ήχος του, που αποτυπώνεται στο βραβευμένο άλμπουμ του “Un Verano Sin Ti”, έχει κεντρίσει την προσοχή του κόσμου σε αξιοσημείωτη κλίμακα τους τελευταίους δώδεκα μήνες», τόνισε.

«Το φετινό Global Albums Chart αποδεικνύει τις απίστευτες συνεργασίες που υπάρχουν μεταξύ καλλιτεχνών και δισκογραφικών εταιρειών. Αυτές οι συνεργασίες προωθούν και υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες, ενώ γράφουν και ηχογραφούν τη μουσική τους, προτού προχωρήσουν στην προώθηση των άλμπουμ σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Το Global Albums Chart της IFPI λαμβάνει υπόψη όλες τις μορφές ακρόασης μουσικής, καλύπτοντας τις φυσικές πωλήσεις, τα ψηφιακά downloads και τις πλατφόρμες streaming για ένα ημερολογιακό έτος. Τα αποτελέσματα σταθμίζονται με βάση τη σχετική αξία κάθε μεθόδου ακρόασης.

Τα Top 20 των πιο εμπορικών άλμπουμ παγκοσμίως το 2022

1. Bad Bunny – «Un Verano Sin Ti»

2. Taylor Swift – «Midnights»

3. Harry Styles – «Harry’s House»

4. BTS – «Proof»

5. Encanto Cast – «Encanto OST»

6. Stray Kids – «Maxident»

7. SEVENTEEN – «Face the Sun»

8. BLACKPINK – «Born Pink»

9. Olivia Rodrigo – «Sour»

10. Ed Sheeran – «=»

11. ENHYPHEN – «Manifesto: Day 1»

12. Morgan Wallen – «Dangerous: The Double Album»

13. Doja Cat – «Planet Her»

14. Stray Kids – «Oddinary»

15. The Weeknd – «Dawn FM»

16. TOMORROW X TOGETHER – «minisode 2: Thursday’s Child»

17. Beyoncé – «Renaissance»

18. SEVENTEEN – «Sector 17»

19. The Kid LAROI – «F*ck Love (Mix Tape)»

20. Drake – «Certified Lover Boy»