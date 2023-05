Η σχέση του Bad Bunny και της Kendall Jenner γίνεται «πιο σοβαρή»

Το ειδύλλιο του Bad Bunny και της Kendall Jenner συνεχίζει να δυναμώνει.

Μία πηγή δήλωσε αποκλειστικά στο People ότι η σχέση του 29χρονου τραγουδιστή και του 27χρονου μοντέλου φαίνεται να «σοβαρεύει».

«Είναι πολύ χαριτωμένοι μαζί. Η Kendall είναι ευτυχισμένη. Είναι ένας διασκεδαστικός άνθρωπος. Πολύ τζέντλεμαν και γοητευτικός. Της αρέσει η αύρα του. Είναι πολύ χαλαρός», πρόσθεσε.

Η πηγή σημείωσε επίσης ότι ο Bad Bunny και η Kendall Jenner έκαναν «μία αργή αρχή, αλλά τώρα περνούν σχεδόν κάθε ημέρα μαζί».

«Κάνει παρέα με τους φίλους της και εκείνη κάνει παρέα με τους δικούς του. Μοιάζει περισσότερο με σχέση τώρα. Η Kendall δεν βλέπει κανέναν άλλον. Της αρέσει πραγματικά», υποστήριξε.

Οι φήμες για έναν νέο έρωτα μεταξύ του Bad Bunny και της Kendall Jenner φούντωσαν τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν να φεύγουν από το ίδιο εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το TMZ, είχαν απολαύσει ένα δείπνο μαζί με τη Hailey και τον Justin Bieber.

Kendall Jenner and Bad Bunny were seen after dinner in New York City. pic.twitter.com/4ByCv1SvQf

— @21metgala (@21metgala) April 30, 2023