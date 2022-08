Το αυτοκίνητο των The Offspring τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει στον Καναδά – Βίντεο

Οι The Offspring και το επιτελείο τους γλύτωσαν τα χειρότερα όταν ένα από τα οχήματα της περιοδείας τους έπιασε φωτιά στον Καναδά την Κυριακή 6 Αυγούστου. Το SUV καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων αποσκευών, διαβατηρίων και φορητών υπολογιστών.

Το punk-rock συγκρότημα βρισκόταν καθ’ οδόν για μια συναυλία σε ένα φεστιβάλ στο Roumiski του Κεμπέκ, όταν το όχημα χτύπησε ένα αντικείμενο στο δρόμο και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες. Ευτυχώς, όλοι βγήκαν από το αυτοκίνητο σώοι και αβλαβείς.

Οι The Offspring κατάφεραν να δώσουν κανονικά τη συναυλία τους στο φεστιβάλ Les Grandes Fêtes TELUS το βράδυ της Κυριακής και πριν από την εμφάνισή τους, δημοσίευσαν στο Twitter ένα βίντεο από την πυρκαγιάς και έκαναν τον απολογισμό των γεγονότων της ημέρας.

«Ενώ ταξιδεύαμε χθες στον Καναδά, κάτι πετάχτηκε στο όχημα μπροστά μας και σφηνώθηκε κάτω από ένα από τα SUV μας και έπιασε φωτιά», ανέφεραν οι The Offspring.

«Όλοι βγήκαν έξω σώοι, αλλά οι αποσκευές, τα διαβατήρια, οι φορητοί υπολογιστές και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα καταστράφηκαν. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι όλοι είναι καλά και φτάσαμε με ασφάλεια στο Rimouski και θα εμφανιστούμε απόψε στο Les Grandes Fetes TELUS. Ελπίζουμε να τους δούμε όλους εκεί!», πρόσθεσαν

While traveling through Canada yesterday, something flew off the vehicle in front of us and became wedged underneath one of our SUVs and it caught fire. Everyone got out safely, but the luggage, passports, laptops and pretty much everything else was destroyed. pic.twitter.com/8CjLep1Bei

— The Offspring (@offspring) August 6, 2022