Αυτοί είναι οι νικητές των BET Awards 2020

Με μία εικονική τελετή απονομής διοργανώθηκαν για τη φετινή χρονιά τα BET Awards.

Το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα BET Awards 2020.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BET (Black Entertainment Television) που απευθύνεται σε αφροαμερικανικό κοινό διοργάνωσε μία εικονική τελετή απονομής για τα εικοστά BET Awards, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οικοδέσποινα των BET Awards 2020 ήταν η Amanda Seales, ηθοποιός, DJ και καλλιτέχνιδα.

Στην εικονική τελετή απονομής προβλήθηκαν εμφανίσεις από τους Lil Wayne, Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, Chloe X Halle, DaBaby, Jay Rock, Jennifer Hudson, Questlove, Nas, Usher, YG και πολλούς άλλους.

Να σημειωθεί ότι Beyoncé τιμήθηκε με το «Ανθρωπιστικό Βραβείο» των BET Awards 2020 σε αναγνώριση του αδιάκοπο φιλανθρωπικού έργου της.

Επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο ηθοποιός, τραγουδιστής, κωμικός και παρουσιαστής, Wayne Brady απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Little Richard.

Όσον αφορά τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, ο Roddy Ricch κέρδισε το βραβείο για το Άλμπουμ Της Χρονιάς, η Megan Thee Stallion στέφθηκε ως η Καλύτερη Γυναίκα Hip-Hop Καλλιτέχνιδα και η Lizzo τιμήθηκε με το βραβείο της Καλύτερης Γυναίκας R&B/Pop Καλλιτέχνιδας.

Οι νικητές των BET Awards 2020

Album of the Year

Roddy Ricch – «Please Excuse Me For Being Antisocial»

Best Female R&B/Pop Artist

Lizzo

Best Male R&B/Pop Artist

Chris Brown

Best Group

Migos

Best Collaboration

Chris Brown ft. Drake – «No Guidance»

Best Female Hip-Hop Artist

Megan Thee Stallion

Best Male Hip-Hop Artist

DaBaby

Video of the Year

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – «Higher»

Video Director of the Year

Teyana «Spike Tee» Taylor

Best New Artist

Roddy Ricch

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

Kirk Franklin – «Just for Me»

Best International Act

Burna Boy

Best New International Act

Sha Sha

Best Actress

Issa Rae

Best Actor

Michael B. Jordan

Young Stars Award

Marsai Martin

Best Movie

«Queen & Slim»

Sportswoman of the Year

Simone Biles

Sportsman of the Year

LeBron James

2020 Coca-Cola Viewers’ Choice Award

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign – «Hot Girl Summer»

BET Her Award

Beyonce ft. Blue Ivy Carter, Wizkid & SAINt JHN – «Brown Skin Girl»