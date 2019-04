Μια ιδιαίτερη λίστα

Το billion streams club του Spotify μεγαλώνει και κερδίζει νέα μέλη. Τρία χρόνια πριν, το «One Dance» του Drake έγινε το πρώτο τραγούδι που έφτασε το ένα δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα. Τώρα, υπάρχουν 25 τραγούδια και πολλοί καλλιτέχνες που έχουν μπει σε αυτό το μικρό club.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι όλα είναι τραγούδια από τους μεγαλύτερους pop stars του πλανήτη. Ο Drake, όπως αναφέρθηκε, Ed Sheeran, The Chainsmokers, Post Malone, Major Lazer, DJ Snake, Luis Fonsi & Daddy Yankee, Justin Bieber, Camila Cabello, The Wknd, Mike Posner / Seeb, Dua Lipa, James Arthur, Kendrick Lamar, Lil Uzi Vert, Sia και Twenty One Pilots έχουν επίσημα επιτύχει αυτό το εκπληκτικό ρεκόρ. Μαζί τους και όλοι οι συνεργάτες τους.

Οι Chainsmokers έφτασαν το ένα δισεκατομμύριο με το «Closer» με τη συμμετοχή της Halsey, το «Do not Let Me Down» με την Daya και το «Something Just Like This» με τους Coldplay. Οι Major Lazer έχει προστεθεί στη παρέα δύο φορές με το «Lean On» με τους DJ Snake & MØ και το «Cold Water» με τον Justin Bieber & MØ. Το «Let Me Love You» του DJ Snake και του Justin Bieber έχει φτάσει επίσης το ένα δισεκατομμύριο streams.

Δείτε τη λίστα με τα 25 τραγούδια που έχουν φτάσει το 1 δισεκατομμύριο+ streams στο Spotify. Εσείς ποια πιστεύεται πως θα προστεθούν στη λίστα στο σύντομο μέλλον; Πείτε μας στα σχόλια.

Spotify, Billion Streams Club

Ed Sheeran – “Shape of You”

Drake – “One Dance (ft. Wizkid and Kyla)”

The Chainsmokers – “Closer (ft. Halsey)”

Post Malone – “Rockstar (ft. 21 Savage)”

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Drake – “God’s Plan”

Major Lazer – “Lean On (ft. DJ Snake & MØ)”

Luis Fonsi & Daddy Yankee – “Despacito (ft. Justin Bieber)”

Justin Bieber – “Love Yourself”

Camila Cabello – “Havana (ft. Young Thug)”

Justin Bieber – “Sorry”

The Chainsmokers – “Don’t Let Me Down (ft. Daya)”

The Weeknd – “Starboy (ft. Daft Punk)”

Mike Posner – “I Took a Pill in Ibiza” (Seeb Remix)

Dua Lipa – “New Rules”

Ed Sheeran – “Photograph”

James Arthur – “Say You Won’t Let Go”

DJ Snake – “Let Me Love You (ft. Justin Bieber)”

Ed Sheeran – “Perfect”

Kendrick Lamar – “Humble”

The Chainsmokers – “Something Just Like This (ft. Coldplay)”

Lil Uzi Vert – “XO TOUR Llif3”

Sia – “Cheap Thrills”

Major Lazer – “Cold Water (ft. Justin Bieber & MØ)”

Twenty One Pilots – “Stressed Out”