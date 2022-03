Avril Lavigne: «Το κλειδί είναι να είσαι ο εαυτός σου και να μην απολογείσαι γι’ αυτό»

«Βρήκα τον εαυτό μου από νωρίς και νιώθω ότι μεγαλώνω και εξελίσσομαι συνεχώς».

Η Avril Lavigne έμαθε από νωρίς στην καριέρα της να παλεύει σκληρά για αυτό που θέλει.

Η Καναδή τραγουδίστρια γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) συμμετέχοντας στο «iHeartRadio SeeHer Hear Her: Celebrating Women Who Make Music and Culture», μία γιορτή που τοποθετεί την ισότητα των φύλων στο επίκεντρο.

Η εκδήλωση, που μεταδόθηκε σε ζωντανή ροή, αποτέλεσε κοινή πρωτοβουλία του iHeartRadio με το SeeHer, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνημα για την εξάλειψη των προκαταλήψεων λόγω φύλου στο μάρκετινγκ, στη διαφήμιση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ψυχαγωγία.

Το δεύτερο ετήσιο «iHeartRadio SeeHer Hear Her» τοποθέτησε στο επίκεντρο τρεις καλλιτέχνιδες με επιρροή, την Avril Lavigne, την Alicia Keys και τη Maren Morris και εμβάθυνε στις ιστορίες πίσω από την επιτυχία τους στη μουσική και στον τρόπο με τον οποίο υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους στις καριέρες τους.

Η Avril Lavigne δήλωσε ότι «δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε» όταν ξεκίνησε στη μουσική βιομηχανία, «εκτός από το γεγονός ότι αγαπούσα τη μουσική και ήθελα να γίνω τραγουδίστρια»

Ήταν μόλις 2 ετών όταν η μητέρα της συνειδητοποίησε ότι η Avril θα γινόταν τραγουδίστρια όταν θα μεγάλωνε.

«Γύρισα από την εκκλησία τραγουδώντας το “Jesus Loves Me” και είπε ότι ήξερε όταν ήμουν 2 ετών ότι θα γίνω τραγουδίστρια, επειδή άκουγα μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Άκουγα μελωδίες και μου έμεναν. Το μεγαλύτερο όνειρό μου ως κορίτσι ήταν να ανέβω στη σκηνή και να τραγουδήσω μπροστά σε πολλούς ανθρώπους. Σηκωνόμουν στο κρεβάτι μου, στο στρώμα μου, είχα μία βούρτσα για τα μαλλιά και κυριολεκτικά απλά τραγουδούσα», θυμήθηκε.

Μία από τις πρώτες φορές που τραγούδησε μπροστά σε κοινό ήταν όταν κέρδισε έναν διαγωνισμό μέσω ενός τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού του Καναδά σε ηλικία 14 ετών. Έτσι ανέβηκε στη σκηνή με τη Shania Twain και τραγούδησε μπροστά σε 20.000 ανθρώπους, μία στιγμή για την οποία η Avril Lavigne είπε ότι ήταν «τρελή» για ένα κορίτσι από μία μικρή πόλη και «μία πολύ έντονη εμπειρία για εμένα σε τόσο νεαρή ηλικία».

Η Avril Lavigne τόνισε ότι ξεκίνησε την καριέρα της σε μία εποχή που πολλές νεαρές καλλιτέχνιδες έκαναν παρόμοιες εμφανίσεις στη σκηνή, έχοντας ακουστικά και βοηθητικούς χορευτές.

«Ήταν πολύ bubble-gum pop. Πολύ σέξι, αποκαλυπτικά ρούχα, και εγώ ήμουν το αντίθετο πόλο. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό», σχολίασε. Ήταν πολύ μακριά από το χαρακτηριστικό skater look της.

«Ποτέ δεν φοβήθηκα να μιλήσω. Ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω επειδή αυτό που ήθελα να κάνω δεν ήταν ο κανόνας. O κόσμος περίμενε από μένα να ντύνομαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να ακολουθώ τις τάσεις», συνέχισε. Ήξερε ότι έπρεπε να παλέψει για να μην είναι «καθωσπρέπει».

«Πραγματικά βρήκα τον εαυτό μου από νωρίς και νιώθω ότι μεγαλώνω και εξελίσσομαι συνεχώς. Το πρώτο άλμπουμ μου βγήκε όταν ήμουν 17 ετών. Αναγκάστηκα σίγουρα να βρω τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να κυκλοφορήσω τίποτα αν δεν με αντιπροσώπευε», ανέφερε.

Η Avril Lavigne βρήκε την αυτοπεποίθησή της και έμαθε ότι η ομορφιά είναι περισσότερο μία «αύρα» παρά μία εμφάνιση, αφού δείχνει στα καλύτερά της όταν έχει αυτοπεποίθηση και είναι ευτυχισμένη.

Τώρα, μία νεότερη γενιά γυναικών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων η Billie Eilish, η Olivia Rodrigo, η Willow και άλλες, λένε ότι η μουσική της έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για εκείνες.

«Νομίζω ότι το μέλλον φαίνεται πραγματικά λαμπρό για την επόμενη γενιά, για τις γυναίκες καλλιτέχνιδες. Θέλεις να διασκεδάζεις, θέλεις να δουλεύεις πραγματικά πάνω στο υλικό που σε εκφράζει, να είσαι αληθινός. Θέλεις να είναι αληθινό και αυθεντικό. Αυτό είναι με το οποίο οι άνθρωποι συνδέονται περισσότερο», σχολίασε.

«Το κλειδί είναι να είσαι ο εαυτός σου και να μην απολογείσαι γι’ αυτό», υπογράμμισε η Avril Lavigne.