Το «Tell Me It’s Over» είναι το δεύτερο δείγμα από το νέο υλικό της Avril Lavigne.

Η Avril Lavigne συστήνει το νέο single «Tell Me It’s Over» και ανακοινώνει την κυκλοφορία του καινούργιου άλμπουμ «Head Above Water».

Ο έκτος προσωπικός δίσκος της Καναδής τραγουδίστριας – τραγουδοποιός θα κυκλοφορήσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 από την BMG και θα περιέχει 12 τραγούδια.

«Νιώθω σαν να έχω ανοιχτεί πραγματικά σε αυτό το δίσκο, περισσότερο από ποτέ. Κάθε τραγούδι λέει μια ιστορία που ελπίζω να εμπνεύσει τους άλλους να πιστέψουν στον εαυτό τους και να υποστηρίξουν αυτό που ξέρουν ότι είναι σωστό και αυτό που αληθινά αξίζουν», σχολιάζει η Avril Lavigne.

Το single «Tell Me It’s Over» είναι ένας ύμνος στη δύναμη να βάλει κανείς τέλος σε μία λάθος σχέση, όταν επανειλημμένα έχει πιστέψει τα ψέματα.

«Αν κάποιος δεν σας μεταχειρίζεται με τον τρόπο που σας αξίζει, μην το ανέχεστε. Είναι κατανοητά τόσο δύσκολο γιατί στο παρελθόν κάθε φορά που τους βλέπατε, σας εξαπατούσαν και μπλεκόσασταν στα δίχτυα τους. Όμως όχι άλλο πια, ξεκινώντας από τώρα», συνεχίζει η 34χρονη τραγουδίστρια.

«Η ερμηνεία και οι στίχοι είναι πολύ ευάλωτοι και αντανακλούν τα συναισθήματα που είχα σε τέτοιες σχέσεις», περιγράφει η Avril Lavigne.

«Ήθελα να γράψω κάτι κλασικό και έχω εμπνευστεί από μερικές από τις διαχρονικές βασίλισσες που ακούω καθημερινά στο σπίτι, την Billie Holiday, την Ella Fitzgerald, την Aretha Franklin και την Etta James», εξηγεί. «Αντιπροσωπεύουν τις γυναίκες που υποστηρίζουν τις γυναίκες και δεν πρόκειται να ανεχθούν τις βλακείες ενός άνδρα.»

Το «Tell Me It’s Over» διαδέχεται το single «Head Above Water», που συγκέντρωσε πάνω από 125 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σηματοδοτώντας τη δισκογραφική επάνοδο της Avril Lavigne μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Το tracklist του άλμπουμ «Head Above Water»:

1. Head Above Water

2. Birdie

3. I Fell In Love With The Devil

4. Tell Me It’s Over

5. Dumb Blonde

6. It Was In Me

7. Souvenir

8. Crush

9. Goddess

10. Bigger Wow

11. Love Me Insane

12. Warrior