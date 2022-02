Η Avril Lavigne κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Love Sux»

Η Avril Lavigne επιτέλους κυκλοφορεί το άλμπουμ που ήθελε να κάνει εδώ και πολύ καιρό.

Η επιστροφή της Avril Lavigne στις pop-punk ρίζες της κορυφώνεται με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Love Sux».

Θεωρείται ότι υπήρξε πυλώνας της pop-punk στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ χάραξε τον δικό της δρόμο στον ανδροκρατούμενο κόσμο του alt-rock. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από το πρώτο της άλμπουμ «Let Go», το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2002, αλλά η Avril Lavigne υπενθυμίζει σε όλους στο έβδομο άλμπουμ της, «Love Sux», ότι εξακολουθεί να είναι αυθεντία του είδους.

Το «Love Sux», η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μετά το «Head Above Water» του 2019, αποτελεί μία θρασύτατη και απολαυστικά αυθάδη επιστροφή στις pop-punk ρίζες της με singles όπως το «Bite Me» με τη συμμετοχή του Travis Barker και το «Love It When You Hate Me» με τη συμμετοχή του Blackbear.

Επιπλέον, το άλμπουμ περιέχει συνεργασίες με τον Machine Gun Kelly («Bois Lie») και τον συνεργάτη του Travis Barker στους Blink-182, Mark Hoppus («All I Wanted»).

Η Avril Lavigne δεν προσπαθεί να ικανοποιήσει κανέναν. Πολλά από τα τραγούδια του άλμπουμ εξερευνούν μία πτυχή της pop-punk που δεν είναι τυπική για τα ραδιόφωνα. Οι ηλεκτρικές κιθάρες οργιάζουν σχεδόν σε κάθε κομμάτι.

Το πρώτο τραγούδι, το «Cannonball», δίνει τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν στο άλμπουμ με την Avril Lavigne να τραγουδά: «Είμαι έτοιμη να εκραγώ σαν μία ωρολογιακή βόμβα».

Μπορείτε να ακούσετε τους punk-rock ήχους σε όλο το άλμπουμ, αλλά η Avril Lavigne εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό μία pop star με κάθε δυνατό τρόπο.

Τραγούδια όπως το «Bite Me», το «Love Sux» και το «Love It When You Hate Me» με τον blackbear τείνουν προς ένα εναλλακτικό rock ύφος, αλλά εξακολουθούν να έχουν εθιστικά pop σημεία.

Το «Love Sux», το οποίο κυκλοφορεί από την DTA Records του Travis Barker και την Elektra Records, είναι ένα από τα πιο καλοδουλεμένα και συνεκτικά άλμπουμ της καριέρας της και σχεδόν κάθε τραγούδι ακούγεται σαν να είναι φτιαγμένο για να γίνει επιτυχία.

Αξιοποιεί τη φόρμουλα που χρησιμοποίησαν η ίδια η Avril Lavigne και οι blink-182 και άλλοι ομοϊδεάτες της καλλιτέχνες για να φέρουν το pop punk στις μάζες στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και πέρα από την προσθήκη μερικών πιο σύγχρονων διακοσμητικών στοιχείων, δεν παρεκκλίνει σχεδόν ποτέ από αυτήν.

Το «Love Sux» είναι ένα άλμπουμ για όποιον μεγάλωσε με αυτόν τον ήχο και εξακολουθεί να τον αγαπάει. Η Avril Lavigne εκμεταλλεύεται τη στιγμή που διανύει η pop-punk και επιτέλους δημιουργεί το άλμπουμ που ήθελε να κάνει εδώ και πολύ καιρό.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: