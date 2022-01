Η Avril Lavigne συναντά τον blackbear στο «Love It When You Hate Me»

Η Avril Lavigne αγκαλιάζει το δράμα και το χάος της αγάπης.

Η Avril Lavigne κυκλοφορεί το νέο single «Love It When You Hate Me» με τη συμμετοχή του blackbear.

Αφού επέστρεψε στον κόσμο της pop-punk πρόσφατα με το «Bite Me», η Avril Lavigne προχωρά με το «Love It When You Hate Me» στο επόμενο κομμάτι της διαδρομής που θα οδηγήσει στην κυκλοφορία του νέου ολοκληρωμένου άλμπουμ της με τίτλο «Love Sux».

Το έβδομο άλμπουμ της Avril Lavigne θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου μέσω τη δισκογραφικής εταιρείας DTA Records, ένα κοινό εγχείρημα του Travis Barker των blink-182 με την Elektra Music Group.

Στο «Love Sux» συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως ο Mark Hoppus των Blink-182, ο Machine Gun Kelly και ο blackbear.

Η Avril Lavigne αγκαλιάζει στο «Love It When You Hate Me» το δράμα και το χάος της αγάπης και ερμηνεύει ένα pop-punk τραγούδι γεμάτο ένταση.

«Και αγνοώ όλα τα προειδοποιητικά σημάδια / Σε ερωτεύομαι κάθε φορά / Μη με λες μωρό μου / Μου αρέσει όταν με μισείς, ξέρω ότι είναι τρελό / Μου αρέσει όταν με μισείς / Τα καλά τα κακά τα άσχημα / Τα ναι, τα όχι / Είσαι τόσο καυτός όταν κρυώνεις», τραγουδά με αδιαμφισβήτητη ευχαρίστηση.

Την παραγωγή του «Love It When You Hate Me» έχουν επιμεληθεί οι John Feldmann, MOD SUN και Travis Barker.

«Πραγματικά επέστρεψα στους ήχους από τους οποίους αρχικά επηρεάστηκα στην αρχή της καριέρας μου», δήλωσε η Avril Lavigne σε πρόσφατη συνέντευξή της σχετικά με την κατεύθυνση του νέου άλμπουμ της.

«Στον πυρήνα, είμαι ένα παιδί από μια μικρή πόλη που άκουγε στο λύκειο συγκροτήματα όπως οι blink-182, οι Green Day και οι NOFX και το αξιοποίησα αυτό», σημείωσε.