Η Avril Lavigne «ερωτεύτηκε το διάβολο».

Με ένα ιδιαίτερα gothic video clip δίνει μορφή η Avril Lavigne στο τραγούδι «I Fell In Love With The Devil».

Το «I Fell In Love With The Devil» είναι ένα από τα τραγούδια που περιέχονται στο έκτο studio album της pop-rock τραγουδίστριας, το «Head Above Water» που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Φεβρουάριο από την BMG και εμφανίστηκε στο Top 10 στα charts σε Αυστρία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ελβετία, Καναδά, Ιταλία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «I Fell In Love With The Devil» περιγράφει την τοξική σχέση στην οποία βρισκόταν η Avril Lavigne την περίοδο που πάλευε με τη Νόσο του Lyme (βορρελίωση).

«Μερικές φορές η καρδιά σου συγκρούεται με το μυαλό σου και σε οδηγεί σε καταστάσεις που ξέρεις ότι δεν είναι σωστές. Από τη στιγμή που θα βρεθείς εκεί είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις», υπογραμμίζει η 34χρονη Καναδή για το νόημα του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Το video clip που οπτικοποιεί «I Fell In Love With The Devil» έχει γίνει αντικείμενο αντιπαράθεσης πριν ακόμα κυκλοφορήσει. Η Avril Lavigne είχε δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα ορισμένες παρασκηνιακές φωτογραφίες από τα γυρίσματα δίνοντας στο κοινό μία γεύση από την dark θεματολογία του βίντεο.

Το έργο της σκηνοθεσίας έφερε εις πέρας ο Elliott Lester.