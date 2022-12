Avril Lavigne: Το «ευγενικό» γράμμα που της έστειλε η Hayley Williams των Paramore

«Ήταν τόσο ωραίο που το διάβασα».

Η Avril Lavigne ξεκίνησε μια νέα τάση με τον pop/punk ήχο της στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο οποίος εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή μέχρι σήμερα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για πολλούς καλλιτέχνες.

Ένας από αυτούς του καλλιτέχνες είναι και η Hayley Williams των Paramore, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές για την επιρροή της Avril Lavigne στην καριέρα της. Πρόσφατα, μάλιστα, έκανε ένα βήμα παραπάνω και έστειλε στην Καναδή τραγουδίστρια ένα γράμμα, ώστε να γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη.

«Η Hayley Williams από τους Paramore μου έγραψε ένα πολύ ευγενικό γράμμα, όπου μου έλεγε μερικά πολύ ωραία πράγματα και με ευχαριστούσε που άνοιξα το δρόμο για νεαρές γυναίκες όπως εκείνη», αποκάλυψε η Avril Lavigne μιλώντας στο νέο τεύχος του Billboard.

«Ήταν τόσο ωραίο που το διάβασα. Και σε όποιον θέλει να μπει στον κόσμο της pop-punk στο μέλλον, θα του έλεγα: “Καλώς ήρθατε στη σκηνή. Είναι μια τρελή διαδρομή”», πρόσθεσε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Avril Lavigne θυμάται τις προκλήσεις που συνάντησε στα πρώτα βήματα της καριέρας της

Η Hayley Williams είχε αναφερθεί στην επιρροή της Avril Lavigne και σε συνέντευξή της στο The Fader το 2017.

«Όταν εμφανίστηκε η Avril, τόνωσε την όρεξη της βιομηχανίας για punk εναλλακτικές εκδοχές της Britney Spears και της Christina Aguilera», τόνισε.

«Δεν νομίζω ότι θα είχα κλείσει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία αν δεν είχε εμφανιστεί νωρίτερα η Avril. Ξαφνικά βρέθηκα στη Νέα Υόρκη με τον LA Reid», είπε.

Η Hayley Williams ανέλυσε επίσης την αντίκτυπο της Avril Lavigne στην pop-punk και emo μουσική και για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε το δρόμο για τις νέες γυναίκες στη μουσική κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής της «Everything Is Emo» στο BBC Sounds το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της video clip από την Avril Lavigne είναι το «I’m With You».

Η Avril Lavigne αποκομίζει αυτή τη στιγμή τους καρπούς του επιτυχημένου άλμπουμ της «Love Sux», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο και απέκτησε πρόσθεσε μια deluxe έκδοση με νέα τραγούδια.

Η Hayley Williams ετοιμάζεται για την επιστροφή των Paramore με το άλμπουμ «This Is Why» τον Φεβρουάριο του 2023 και έχει κυκλοφορήσει ήδη νέα τραγούδια με το συγκρότημα – το ομότιτλο «This Is Why» και το «The News».