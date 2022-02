Η Avril Lavigne έγραψε «πάνω από 30 τραγούδια» για το νέο άλμπουμ της

«Θα μπορούσα κυριολεκτικά να βγάλω άλλο ένα δίσκο αμέσως μετά από αυτόν».

Η Avril Lavigne επιστρέφει στις pop punk ρίζες της στο έβδομο άλμπουμ της, «Love Sux», για το οποίο έγραψε περισσότερα τραγούδια από όσα θα μπορούσε να φανταστεί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «Kyle Meredith With…», η emo queen αποκάλυψε ότι σχεδίαζε αρχικά να κυκλοφορήσει το «Love Sux» ως διπλό άλμπουμ.

Το «Love Sux» γράφτηκε μετά από πάρα πολλές αποτυχημένες σχέσεις και είναι μια ανάλαφρη ωδή σε αυτά τα προστατευτικά τείχη που υψώνουμε όταν έχουμε πληγωθεί από κάποιον άλλον.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια, όμως η Avril Lavigne αποκάλυψε ότι έγραψε πάνω από 30 τραγούδια για το «Love Sux» με τους παραγωγούς John Feldmann και Mod Sun και παραδέχτηκε ότι θέλει να κυκλοφορήσει πολλά από τα τραγούδια που έμειναν εκτός των τελικών επιλογών.

«Έχω κάποια αγαπημένα που δεν μπήκαν καν στο άλμπουμ. Θα μπορούσα κυριολεκτικά να βγάλω άλλο ένα δίσκο αμέσως μετά από αυτόν», δήλωσε.

Παραδόξως, η Avril Lavigne εξομολογήθηκε ότι προτιμά ορισμένα από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του «Love Sux» περισσότερο από ορισμένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ.

«Το “Dare To Love Me”, δεν ήθελα να το βάλω σε αυτόν τον δίσκο», είπε γελώντας.

Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε όταν η Avril Lavigne απέκτησε ερωτικά συναισθήματα για τον ράπερ και τραγουδιστή Mod Sun και απομακρύνεται από το δυναμικό και επιθετικό ύφος του «Love Sux» για να στραφεί σε μία στιγμή ευαισθησίας.

Ο Mod Sun και ο John Feldmann έδωσαν μάχη για να πείσουν την τραγουδίστρια να συμπεριλάβει το «Dare To Love Me» στον δίσκο.

Το «Love Sux», το οποίο περιλαμβάνει τα singles «Bite Me» και «Love It When You Hate Me», θα κυκλοφορήσει από την DTA του Travis Barker και την Elektra Records την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου.

Η Avril Lavigne μίλησε επίσης κατά τη διάρκεια της εμφάνισής στο podcast «Kyle Meredith With…» για τη συνεργασία της με τον Travis Barker, τον Machine Gun Kelly και τον Mark Hoppus στο «Love Sux», την ταινία που ετοιμάζει για την κλασική επιτυχία της «Sk8ter Boi» και την επικείμενη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της, «Let Go» του 2002.