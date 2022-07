Η Avril Lavigne ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Love Sux»

Το νέο άλμπουμ της Avril Lavigne θα περιέχει 12 τραγούδια.

Η Avril Lavigne ανακοίνωσε όλες τις λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ της, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Love Sux».

Η τραγουδίστρια είχε ήδη αναφέρει ότι το έβδομο άλμπουμ της καριέρα της θα έφτανε στις «στις αρχές του 2022» και τώρα επιβεβαιώνεται ότι θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 25 Φεβρουαρίου μέσω της δισκογραφικής εταιρείας DTA Records του Travis Barker.

Το «Love Sux» θα περιέχει 12 τραγούδια και guest συμμετοχές από τον Mark Hoppus των blink-182 στο τραγούδι «All I Wanted», τον Machine Gun Kelly στο «Bois Lie» και τον blackbear στο «I Love It When You Hate Me», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου.

Το πρώτο single του άλμπουμ ήταν το «Bite Me», ένα τραγούδι που ξεχειλίζει από ενέργεια, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και σηματοδότησε την επιστροφή της Avril Lavigne στις pop-punk ρίζες της.

Η Avril Lavigne περιέγραψε πρόσφατα το νέο άλμπουμ της ως ως μία «ερωτική επιστολή προς τις γυναίκες».

«Το μήνυμά μου είναι να ξέρετε ποιοι είστε και να εμπιστεύεστε αυτό που είστε. Πολλά από αυτά τα τραγούδια αναφέρουν ότι έχεις τη δύναμη να απομακρυνθείς αν κάποιος δεν το βλέπει αυτό», εξήγησε.

«Ήθελα να σιγουρευτώ ότι έγραψα τραγούδια με τα οποία οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ταυτιστούν. Πρέπει να εκτιμάς τον εαυτό σου και να ξέρεις ότι είσαι αρκετός. Είναι πραγματικά μία ερωτική επιστολή προς τις γυναίκες», πρόσθεσε.

Το «Love Sux» διαδέχεται για την Avril Lavigne το συναισθηματικό άλμπουμ «Head Above Water» που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2019 και αποτέλεσε με τη σειρά του την πρώτη δισκογραφική δουλειά της μετά από πέντε χρόνια.

Το «Head Above Water» είχε αντλήσει έμπνευση από τη μάχη της Avril Lavigne με τη νόσο του Lyme (βορρελίωση), η οποία ήταν η αιτία της απομάκρυνσής της από το μουσικό προσκήνιο τα προηγούμενα χρόνια.

“Love It When You Hate Me” ft. @iamblackbear is out Friday and is the next song off my new album “LOVE SUX” dropping 2.25! Pre-save my new song and the album now! — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) January 12, 2022

Το tracklist του άλμπουμ «Love Sux»

1. Cannonball

2. Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly)

3. Bite Me

4. I Love It When You Hate Me (feat. blackbear)

5. Love Sux

6. Kiss Me Like The World Is Ending

7. Avalanche

8. Déjà Vu

9. F.U

10. All I Wanted (feat. Mark Hoppus)

11. Dare To Love Me

12. Break Of A Heartache

Δείτε το εξώφυλλο του άλμπουμ: