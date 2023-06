Avicii: Το «Wake Me Up» είναι το πρώτο διαμαντένιο dance τραγούδι στην ιστορία

Μία από τις πιο κλασικές dance επιτυχίες – Το «Wake Me Up» του Avicii κυκλοφόρησε πριν από ακριβώς δέκα χρόνια

Το «Wake Me Up» του Avicii γράφει τον τίτλο του στην ιστορία με διαμαντένια γράμματα.

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου, η Ένωση της Αμερικανικής Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA) ανακοίνωσε ότι «Wake Me Up» του Avicii είναι πλέον διαμαντένιο στις ΗΠΑ, μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία του, στις 17 Ιουνίου.

Το «Wake Me Up» έχει ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις στην αμερικανική αγορά και αυτή τη στιγμή είναι 11 φορές πλατινένιο. Πρόκειται για το dance/electronic τραγούδι με τις υψηλότερες πωλήσεις ιστορία της RIAA.

Τη φωνή του στο κλασικό τραγούδι του Avicii δάνεισε ο τραγουδιστής Aloe Blacc.

Το «Wake Me Up» έχει μία σχεδόν μυθική θέση στην ιστορία της dance μουσικής, αφού αποδοκιμάστηκε όταν ο Avicii το παρουσίασε για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι το 2013.

Τελικά το τραγούδι, το οποίο ήταν ένα υβρίδιο bluegrass/EDM, έκανε αίσθηση παγκοσμίως και χαρακτήρισε την εποχή του. Σήμερα το «Wake Me Up» είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του αδικοχαμένου Avicii, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 28 ετών το 2018.

Εν τω μεταξύ, αξίζει να αναφερθεί ότι τον προηγούμενο Μάρτιο κυκλοφόρησε νέο υλικό από την εμφάνιση του Avicii στο Ultra Music Festival το 2013.

Το «Wake Me Up» διένυσε 54 εβδομάδες στο Billboard Hot 100 και έφτασε στο Νο. 4 τον Οκτώβριο του 2013, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επιτυχία του Avicii στο συγκεκριμένο chart.

Το smash hit του Avicii κυριάρχησε επίσης για 26 εβδομάδες στο Νο. 1 του Hot Dance/Electronic Songs Chart του Billboard.

Το «Wake Me Up», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο πρώτο άλμπουμ του Avicii, με τίτλο «True (2013), ήταν επίσης το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify όλων των εποχών κατά την κυκλοφορία του.

Σήμερα, διαθέτει πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και σχεδόν 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Στη λίστα των dance/electronic τραγουδιών με τις υψηλότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ βρίσκονται, ακριβώς πίσω από το «Wake Me Up» του Avicii, πολλές κλασικές επιτυχίες.

Στο No. 2 βρίσκεται το «Lean On» των Major Lazer και του DJ Snake και ακολουθούν το «Fireflies» των Owl City (#3), το «Get Lucky» των Daft Punk (#4) και το «Happier» του Marshmello (#5).

Στις υπόλοιπες θέσεις συναντάμε το «I Took a Pill In Ibiza» του Mike Posner (#6), το «The Middle» του Zedd, της Maren Morris και των Gray (#7), το «Titanium» του David Guetta και της Sia (#8), το «Where Are U Now» των Jack Ü και του Justin Bieber (#9) και το «Don’t You Worry Child» των Swedish House Mafia (#10).