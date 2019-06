Περίπου 14 μήνες μετά τον θάνατο του Avicii, το μεταθανάτιο άλμπουμ του TIM κυκλοφόρησε. Το πολυαμενόμενο «TIM» περιέχει 12 νέα τραγούδια και συνεργασίες με τους Chris Martin των Coldplay, Bonn, A R I Z O N, Imagine Dragons, Aloe Blacc και άλλους στα οποία δούλευε ο Tim πριν πεθάνει.

Φυσικά, το άλμπουμ δεν έχει αποδοθεί ακριβώς όπως θα ήθελε ο Avicii, τουλάχιστον όχι εκατό τοις εκατό. Τα περισσότερα από τα κομμάτια του άλμπουμ δεν ήταν ολοκληρωμένα πριν το θάνατό του έτσι ολοκληρώθηκαν με βάση τις κατευθύνσεις που άφησε πίσω του από έμπιστους συνεργάτες της παραγωγής.

Εκτός από το «SOS» με τον Aloe Blacc και το «Tough Love» με τους Agnes, Vargas & Lagola, οι fans μπορούν να απολαύσουν τα «Heaven» με τον Chris Martin, «Hold The Line» με τους A R I Z O N A, αλλά και το υπέροχο «Heart Upon My Sleeve» με τους Imagine Dragons.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του δίσκου θα δοθούν στο Tim Bergling Foundation, ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε από τους γονείς του Avicii για την πρόληψη των αυτοκτονιών.

Ακούστε το: