“Coming very very (very) soon”…

Ο Avicii μοιράστηκε ένα άλλο απόσπασμα από τη νέα του μουσική μέσω του λογαριασμού του στο Instagram και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.

Το κλιπ ενός λεπτού από το νέο τραγούδι συνοδεύτηκε από τη λεζάντα “New music coming very very (very) soon” ( νέα μουσική έρχεται πολύ σύντομα).

Όπως είπαμε και σε προηγούμενο άρθρο, ο Σουηδός DJ αφού έβαλε μια και καλή τέλος στα live έχει επικεντρωθεί στο να γράφει νέα μουσική συνεργαζόμενος με διάφορους στιχουργούς ετοιμάζοντας το νέο του άλμπουμ. Κάνει μερικά ταξίδια για να αντλεί έμπνευση, ενώ δουλεύει και με τον Nile Rodgers για το comeback album των θρυλικών Chic, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Επίσης υπάρχουν επίσης φήμες ότι ο Σουηδός παραγωγός ίσως κυκλοφορήσει δύο νέα EP φέτος. Το ένα το Σεπτέμβριο και το δεύτερο τον Οκτώβριο.

Αλλά μέχρι να έχουμε περισσότερα επίσημα νέα από τον Avicii σας αφήνουμε με το teaser του Without You. Φανταστικό όπως και το Lonely Together. Ακούστε το:

New music coming very very (very) soon! #withoutyou #whatwouldichangeitto #friendofmine #youbelove #lonelytogether #noparticularorder! A post shared by Avicii (@avicii) on Aug 2, 2017 at 9:29am PDT