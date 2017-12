Ο Avicii και ο Nicky Romero συνεργάζονται για μια ακόμα φορά!

Έβαλε τέλος στα live set αλλά ο Avicii σίγουρα δεν σταμάτησε τη μουσική του καριέρα. Μάλιστα, έχουμε και καλά νέα για όλους τους fan του, μιας και ο αγαπημένος τους παραγωγός είναι στη μέση της παραγωγής ενός νέου τραγουδιού με τον Nicky Romero. Όπως σας θυμούνται όλοι, οι δύο παραγωγοί συνεργάστηκαν στο παρελθόν για το τεράστιο hit-single «I Could Be The One», το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.

Ο Nicky Romero επιβεβαίωσε πρόσφατα το εν εξελίξει έργο με τον Σουηδό παραγωγό στο 280ο επεισόδιο της ραδιοφωνικής εκπομπής του, Protocol Radio. Το νέο τραγούδι πιθανότατα θα κυκλοφορήσει το 2018. Εάν αυτή η νέα συνεργασία είναι κάτι κοντά στο απίστευτο, «I Could Be The One», τότε θα είναι σίγουρα απόλαυση. Μέχρι τότε ας θυμηθούμε τη πρώτη τους συνεργασία μαζί παρακάτω.

Διαβάστε ακόμα: