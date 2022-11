Οι Avenged Sevenfold θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ το 2023

Οι Avenged Sevenfold μιλούν συνεχώς για το νέο τους άλμπουμ τους, όμως τώρα επιβεβαίωσαν (αν)επίσημα ότι θα κυκλοφορήσει το 2023.

Τον Σεπτέμβριο, ο ντράμερ Brooks Wackerman αποκάλυψε σε μία ανάρτησή του στο Instagram ότι ο δίσκος είχε ολοκληρωθεί, αλλά δεν μοιράστηκε περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, μία γρήγορη αναζήτηση με το όνομα των Avenged Sevenfold στις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, στα αποτελέσματα εμφανίζεται η ιστοσελίδα τους, όπου στην περιγραφή αναφέρεται: Η επίσημη ιστοσελίδα των Avenged Sevenfold. Το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί το 2023».

Επίσης, οι Avenged Sevenfold έστειλαν πακέτα με προϊόντα στους θαυμαστές του που περιλαμβάνουν teasers για το νέο άλμπουμ τους.

Μία θαυμάστρια ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με μία κάρτα με το λογότυπο του συγκροτήματος δίπλα σε μία κλεψύδρα και το έτος 2023 είναι γραμμένο στο πίσω μέρος δίπλα σε ένα σκίτσο με λουλούδια.

Επίσης, μία πορτοκαλί μπλούζα διακρίνεται στο φόντο ενώ η θαυμάστρια έκανε tag τα μέλη του συγκροτήματος στο tweet, κερδίζοντας την προσοχή του frontman M. Shadows.

«Είναι ένα όμορφο πρωινό, είναι μία όμορφη ημέρα… όλοι χαμογελούν με όμορφο τρόπο», απάντησε ο τραγουδιστής.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η συγκεκριμένη θαυμάστρια αγόρασε το πακέτο από μόνη της ή αν στάλθηκε σε μέλη του Deathbats Club των Avenged Sevenfold.

Ωστόσο, ο M. Shadows αναφέρθηκε σε ένα αποκλειστικό «πακέτο περιποίησης» σε ένα ξεχωριστό tweet, σημειώνοντας ότι τα μέλη του fan club μπορούν να το εξαργυρώσουν online τώρα μέσω της ιστοσελίδας του club.

Ο ιστότοπος είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες, αλλά σημειώνεται ότι τα «κρυμμένα μυστικά» του club είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαυμαστές περιμένουν πότε οι Avenged Sevenfold θα ανακοινώσουν το επόμενο άλμπουμ τους μετά το «The Stage» του 2016, φαίνεται ότι αυτή η στιγμή πλησιάζει.

Το μόνο που είναι γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι τη μίξη του νέου άλμπουμ έκανε ο Andy Wallace (Slayer, Sepultura, Faith No More), ο οποίος έχει αναλάβει τη μίξη όλων των δίσκων των Avenged Sevenfold από το «City Of Evil» του 2005 και έπειτα.

Στο νέο άλμπουμ των Avenged Sevenfold συμμετέχει ακόμη μία ορχήστρα αποτελούμενη από 78 μέλη, η οποία, όπως σημείωσε ο Brooks Wackerman σε προηγούμενη ανάρτησή του, έκανε τον δίσκο «διαφορετικό από οτιδήποτε έχουμε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα».

Anyone with a “Care Package” trait can now redeem at https://t.co/dkFAaAfytr. This will be the 2nd exclusive drop of the year. If you have no idea what I’m talking about come check out the discord. https://t.co/7uPJyZPy39 @DeathbatsClub @TheOfficialA7X pic.twitter.com/DZeyEq1rdv

— M. Shadows (@shadows_eth) November 4, 2022