Η Ava Max μοιράζεται το τραγούδι «OMG What’s Happening»

Ένα ακόμα δείγμα από το πρώτο άλμπουμ της Ava Max.

Η Ava Max προσθέτει άλλο ένα κομμάτι στο μωσαϊκού του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, με τίτλο «Heaven & Hell», το οποίο απέχει μόλις δύο εβδομάδες.

Λίγες εβδομάδες μετά το «Who’s Laughing Now», του οποίου το επίσημο music video έχει ήδη προβληθεί πάνω από 27,5 εκατομμύρια φορές, η ανερχόμενη pop star μοιράζεται τώρα ένα ακόμα ελκυστικό τραγούδι.

Το disco-pop τραγούδι «OMG What’s Happening» θα συμπεριλαμβάνεται στο «Heaven», στην πρώτη από τις δύο θεματικές ενότητες στις οποίες θα είναι θα είναι χωρισμένο το «Heaven & Hell», αντιπροσωπεύοντας τη διττή καλλιτεχνική φύση της Ava Max.

Σύμφωνα με την ίδια την τραγουδίστρια, πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια στο επερχόμενο άλμπουμ.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «OMG What’s Happening» η Ava Max δίνει στη δημοσιότητα τους τίτλους των 15 τραγουδιών που θα περιέχει το «Heaven & Hell».

Με την παραγωγή του «OMG What’s Happening» έχει ασχοληθεί ο Cirkut, ο επιτυχημένος παραγωγός πίσω από την επιτυχία «Sweet But Psycho» που ανέδειξε την Ava Max στο διεθνές μουσικό προσκήνιο, γνωστός επίσης για τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι Katy Perry («Dark Horse», «Roar»), The Weeknd («Starboy»), Miley Cyrus («Wrecking Ball»), Nicki Minaj («Only You»), Maroon 5 («Girls Like You»), Rihanna («Where Have You Been») και άλλους.

Το άλμπουμ «Heaven & Hell» της Ava Max θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Το tracklist του «Heaven & Hell»

Side A – Heaven (Παράδεισος)

1. H.E.A.V.E.N

2. Kings & Queens

3. Naked

4. Tattoo

5. OMG What’s Happening

6. Call Me Tonight

7. Born to the Night

Purgatory (Καθαρτήριο)

8. Torn

Side B – Hell (Κόλαση)

9. Take You To Hell

10. Who’s Laughing Now

11. Belladonna

12. Rumors

13. So Am I

14. Salt

15. Sweet But Psycho