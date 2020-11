Η Ava Max κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «My Head & My Heart»

Το «My Head & My Heart» της Ava Max φέρνει στο σήμερα τους eurodance ήχους της δεκαετίας του 2000.

Η Ava Max μοιράζεται ένα ολοκαίνουργιο single με τίτλο «My Head & My Heart».

Το τραγούδι προστίθεται στην deluxe έκδοση του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της ανερχόμενης pop star, το «Heaven & Hell» που κυκλοφόρησε από την Atlantic Records / Warner Music τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

«Ετοίμαζα το “My Head & My Heart” στο στούντιο αυτό το φθινόπωρο και περίμενα τη σωστή στιγμή να το μοιραστώ. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που κυκλοφορεί σήμερα και ανυπομονώ να το ακούσουν όλοι!», σχολιάζει η Ava Max.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «My Head & My Heart» χρησιμοποιεί samples από τη eurodance επιτυχία «Around the World (La La La La La)» του συγκροτήματος ATC από το 2000.

Με αυτόν τον τρόπο η Ava Max συνεχίζει την τακτική της να αντλεί για τα τραγούδια της στοιχεία από κλασικά τραγούδια περασμένων δεκαετιών, όπως το «If You Were A Woman (And I Was a Man)» της Bonnie Tyler (στο «Kings & Queens») και το «Gimme! Gimme! Gimme!» των ABBA (στο «Torn»).

Την παραγωγή του single «My Head & My Heart» υπογράφουν τρεις επιτυχημένοι και ταλαντούχοι παραγωγοί, ο Jonas Blue, ο Earwulf και ο Cirkut, στενός συνεργάτης της Ava Max.

Η Ava Max συμμετείχε πρόσφατα μαζί άλλους επώνυμους καλλιτέχνες όπως οι Cher, Kylie Minogue, Bryan Adams, Robbie Williams και πολλούς ακόμη σε μία ξεχωριστή επανεκτέλεση του τραγουδιού «Stop Crying Your Heart Out» των Oasis που ηχογραφήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του BBC Radio 2 και κυκλοφόρησε για καλό σκοπό.