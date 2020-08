Η Ava Max συναντά τον Lauv και τη Saweetie στο «Kings & Queens Pt. 2»

Ο Lauv και η Saweetie πλαισιώνουν ιδανικά την Ava Max.

Η πολλά υποσχόμενη Ava Max συμπράττει με τον ταλαντούχο καλλιτέχνη Lauv και την εκρηκτική ράπερ Saweetie σε ένα ολοκαίνουργιο remix του τραγουδιού της «Kings & Queens».

Η πρωτότυπη εκδοχή του single αποτελεί ένα από τα τραγούδια που έχουν προετοιμάσει το έδαφος για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Ava Max, το οποίο θα φέρει τον τίτλο «Heaven & Hell» και θα είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες.

Το «Kings & Queens», το οποίο χρησιμοποιεί samples από το κλασικό τραγούδι «If You Were A Woman (And I Was A Man)» (1986) της Bonnie Tyler, απολαμβάνει την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό airplay και ανεβαίνει συνεχώς θέσεις στο ραδιοφωνικό Top 40 στις ΗΠΑ.

Το τραγούδι καταγράφει κάθε εβδομάδα σχεδόν 25 εκατομμύρια streams σε όλο τον κόσμο και βρίσκεται στο Top 50 του Apple Music σε 20 χώρες.

Με την παραγωγή του «Kings & Queens» έχουν ασχοληθεί οι Cirkut (The Weeknd, Nicki Minaj, Maroon 5) και RedOne (Lady Gaga).

Ο Lauv με τη βελούδινη φωνή του και η Saweetie με τη φρεσκάδα του flow της προσθέτουν τη δική τους νότα στο «Kings & Queens Pt. 2» και πλαισιώνουν ιδανικά την Ava Max και τη δυναμική ερμηνεία της.

Το άλμπουμ «Heaven & Hell» της Ava Max θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 18 Σεπτεμβρίου. Το πιο πρόσφατο δείγμα του είναι το single «Who’s Laughing Now?», το οποίο αποκαλύφθηκε πριν λίγες ημέρες.