Η Ava Max κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Kings & Queens»

Η Ava Max φαντάζεται με το «Kings & Queens» έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο που τον κυβερνούν οι γυναίκες.

Η Ava Max αποκαλύπτει το πρώτο της τραγούδι για το 2020. Το «Kings & Queens» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τα ψηφιακά καταστήματα, ενώ στο YouTube συνοδεύεται από ένα προσεγμένο animated video.

Το «Kings & Queens» αποτελεί το πρώτο δείγμα από τον πολυαναμενόμενο παρθενικό δίσκο της 25χρονης τραγουδίστριας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη φετινή χρονιά.

Το single εκφράζει το όραμα της 25χρονης τραγουδίστριας για έναν κόσμο όπου όλοι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ενώ το μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης εκφράζεται με ευκρίνεια σε όλο το μήκος του τραγουδιού.

Η Ava Max υπαινίσσεται μέσα από τους στίχους του νέου τραγουδιού της ότι αν οι γυναίκες είχαν τα ηνία του κόσμου, η ζωή θα ήταν περισσότερο ευχάριστη και διασκεδαστική.

Επίσης αναφέρεται στα στερεότυπα που επικρατούν για τα δύο φύλα, σχολιάζοντας ότι η αληθινή δύναμη μίας γυναίκας δεν γίνεται να μετριέται αποκλειστικά βάσει της σωματικής δύναμής της.

«Είναι ένα τόσο πανηγυρικό τραγούδι. Πραγματικά αντικατοπτρίζει την εποχή και μοιάζει με μία καλή εισαγωγή (για το άλμπουμ)», είπε η Ava Max στο MTV News.

«Θέλω ο κόσμος να ακούει το άλμπουμ όταν θα πηγαίνει στο γυμναστήριο και να νιώθει κίνητρο ή όταν θέλουν να προσληφθούν για μία συγκεκριμένη δουλειά και θέλουν να νιώσουν δυνατοί. Νομίζω ότι αυτή είναι πραγματικά η αίσθηση του άλμπουμ», συνέχισε.

Το «Kings & Queens» χρησιμοποιεί samples από το τραγούδι «If You Were A Woman (And I Was A Man)» (1986) της Bonnie Tyler, μία μελωδία που έχει γίνει γνωστότερη με την περίφημη επιτυχία «You Give Love A Bad Name» των Bon Jovi που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα την ίδια χρονιά.

Με την παραγωγή του «Kings & Queens» έχουν ασχοληθεί δύο δημιουργοί με πασίγνωστες επιτυχίες στο βιογραφικό τους, ο Cirkut (Maroon 5, The Weeknd, Miley Cyrus) και ο RedOne (Lady Gaga, Nicki Minaj).