Ava Max: Δείτε το music video του «Kings & Queens»

Η Ava Max διεκδικεί το θρόνο της που της ανήκει στην pop μουσική.

Η Ava Max μοιράζεται το music video για το καινούργιο τραγούδι της με τίτλο «Kings & Queens».

Συνεχίζοντας τα pop anthems που διαθέτουν την κατάλληλη δόση γυναικείας ενδυνάμωσης, η 26χρονη τραγουδίστρια δημιουργεί προσμονή για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη φετινή χρονιά.

Τελευταία προσθήκη στον κατάλογο της Ava Max είναι το «Kings & Queens», το πρώτο τραγούδι που παρουσιάζει φέτος.

Με την παραγωγή του «Kings & Queens», έχουν ασχοληθεί δύο δημιουργοί με πασίγνωστες επιτυχίες στο βιογραφικό τους, ο Cirkut (Maroon 5, The Weeknd, Miley Cyrus) και ο RedOne (Lady Gaga, Nicki Minaj).

Να σημειωθεί ότι το «Kings & Queens» χρησιμοποιεί samples από το τραγούδι «If You Were A Woman (And I Was A Man)» (1986) της Bonnie Tyler, μία μελωδία που έχει γίνει περισσότερο γνωστή με την πασίγνωστη επιτυχία «You Give Love A Bad Name» των Bon Jovi που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα την ίδια χρονιά.

Σύμφωνα με την Ava Max, το νέο τραγούδι της «φαντάζεται ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερο μέρος αν τον κυβερνούσαν Βασίλισσες (σ.σ. γυναίκες)».

Ως βασίλισσα εμφανίζεται η ανερχόμενη pop star και στο music video που δίνει εικόνα στο «Kings & Queens», σε σκηνοθεσία του Isaac Rentz. Η Ava Max μας μεταφέρει σε ένα σκηνικό που συνδυάζει φουτουριστικά και κλασικά στοιχεία και χορεύει στο ρυθμό του τραγουδιού πλαισιωμένη αποκλειστικά από γυναίκες χορεύτριες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το βίντεο του «Kings & Queens» αρχίζει με τη φράση «Πλευρά Α: Παράδεισος», που δημιουργεί υποψίες ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της Ava Max ίσως θα είναι ένα concept album που θα χωριστεί σε δύο μέρη.