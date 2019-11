Στην κατάλληλη ώρα για το Halloween έφτασε το νέο video clip της Ava Max.

Η Ava Max γιορτάζει το Halloween με την κυκλοφορία του spooky music video για το τραγούδι «Freaking Me Out», σε σκηνοθεσία του Edgar Daniel.

Το «Freaking Me Out» κυκλοφόρησε τον Ιούλιο ταυτόχρονα με το «Blood, Sweat & Tears» από την Atlantic Records / Warner Music και έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια από μέσα ενημέρωσης όπως τα TIME, Billboard, MTV News και Rolling Stone.

Την ίδια στιγμή η Ava Max απολαμβάνει την επιτυχία του πιο πρόσφατου single «Torn», το οποίο βρίσκεται στο Top 10 του ευρωπαϊκού airplay.

Το «Torn» απέκτησε εικόνα με ένα θεαματικό video clip σε σκηνοθεσία του Joseph Kahn (Taylor Swift, Britney Spears), το οποίο έχει προβληθεί σχεδόν 30 εκατομμύρια φορές, και συνοδεύτηκε από το λανσάρισμα ενός ολοκαίνουργιου video game.

Παράλληλα με την αποκάλυψη του music video για το «Freaking Me Out», η 25χρονη τραγουδίστρια ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον Ισπανό superstar Pablo Alborán σε ένα τραγούδι με τίτλο «Tabú», που θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου.

Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, η Ava Max θα τραγουδήσει ζωντανά το «Torn» στην τελετής απονομής των MTV European Music Awards 2019 στη Σεβίλλη. Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια είναι υποψήφια για δύο βραβεία (Best New Artist, Best Push) στη φετινή διοργάνωση.