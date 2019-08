Δύο νέες προτάσεις από την Ava Max.

Η Ava Max παρουσιάζει δύο ολοκαίνουργια τραγούδια με τους τίτλους «Freaking Me Out» και «Blood, Sweat & Tears».

Το δύο τραγούδια κυκλοφορούν σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής από την Atlantic Records / Warner Music σε μία περίοδο όπου η ανερχόμενη pop star έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και πραγματοποιεί με αποφασιστικότητα τα πρώτα της μεγάλα βήματα στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα.

«Το “Freaking Me Out” και το “Blood, Sweat & Tears” είναι δύο τραγούδια για τα οποία είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους κυκλοφορούν», αναφέρει η τραγουδίστρια.

«Το πρώτο (το “Freaking Me Out”) περιγράφει τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι είσαι ερωτευμένη με κάποιον, σε βαθμό που μοιάζει να είναι σχεδόν εκτός ελέγχου. Το δεύτερο (το “Blood, Sweat & Tears”) αναφέρεται στη φάση όπου δίνεις όλο τον εαυτό σου σε κάποιον που αγαπάς και μένεις στο πλευρό του πάση θυσία», εξηγεί η Ava Max.

«Ανυπομονώ να ακούσετε αυτά τα νέα τραγούδια και τελικά να ταυτιστείτε μαζί τους», συμπληρώνει.

Το «Freaking Me Out» και «Blood, Sweat & Tears» διαδέχονται για την Ava Max το «So Am I», το οποίο απέκτησε και ένα remix σε συνεργασία με το K-pop boy band των NCT 127, αλλά και την πλατινένια σε πολλές χώρες του εξωτερικού επιτυχία «Sweet But Psycho» που έχει διανύσει συνολικά 18 εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Ακούστε το «Freaking Me Out»:

Ακούστε το «Blood, Sweat & Tears»: