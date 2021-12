Η Ava Max έχασε τα μαλλιά της από τον κορονοϊό

Η Ava Max είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της την εμπειρία της με τον COVID-19, καθώς σιγά – σιγά τα μαλλιά της μεγαλώνουν ξανά.

Η 27χρονη τραγουδίστρια ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζονται μικρές τρίχες να αρχίζουν να φυτρώνουν στην κορυφή του κεφαλιού της και αποκάλυψε ότι υπέφερε από τριχόπτωση μετά την μόλυνσή της από τον κορονοϊό το 2020.

«Χαίρομαι πολύ που τα μαλλιά μου μεγαλώνουν ξανά. Έχασα πολλά μαλλιά όταν προσβλήθηκα από τον COVID πέρυσι», έγραψε.

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας αναφέρει ότι ο COVID-19 μπορεί να οδηγήσει σε τελογενής τριχόπτωση (τριχόρροια).

«Ο πυρετός είναι ένα κοινό σύμπτωμα του COVID-19. Λίγους μήνες μετά από έναν υψηλό πυρετό ή την ανάρρωση από μια ασθένεια, πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν αξιοσημείωτη τριχόπτωση», σημειώνεται σε άρθρο στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Το Κέντρο Ελέγχου Επιδημιών (CDC) των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει επιβεβαιώσει ότι η τριχόπτωση αποτελεί παρενέργεια της μόλυνσης από τον COVID.

Αλλά η τριχόπτωση ή η απώλεια μαλλιών μπορεί να είναι παρενέργεια του υψηλού πυρετού, ένα σύνηθες σύμπτωμα του COVID. Επιπλέον, το άγχος μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην απώλεια μαλλιών, κάτι που ενδέχεται να ισχύει για όσους προσβλήθηκαν από COVID.

Η απώλεια μαλλιών είναι πάντα ένα ανεπιθύμητο γεγονός, αλλά είναι ιδιαίτερα ατυχές για κάποιον όπως η Ava Max, της οποίας το κούρεμα είναι μέρος της εικόνας της.

Η τραγουδίστρια είναι γνωστή για το χαρακτηριστικό hairstyle της που ονομάζεται χαϊδευτικά «Max Cut» (τα μαλλιά της είναι μακριά από τη μία πλευρά και πιο κοντά από την άλλη), το οποίο στην πραγματικότητα ήταν αποτέλεσμα ενός ατυχήματος.

Μια ημέρα, η Ava Max αποφάσισε να κόψει τις μπούκλες της ενώ ταυτόχρονα έψηνε μπισκότα. Όταν είχε κόψει μόνο τα μισά μαλλιά της τα μπισκότα άρχισαν να καίγονται στο φούρνο και αποφάσισε να διατηρήσει το στιλ.

Από τότε, το «Max Cut» έχει γίνει σύμβολο ενδυνάμωσης και ελευθερίας της έκφρασης.

Η Ava Max δεν είναι ο μόνος διάσημος που αντιμετωπίζει παρόμοιες παρενέργειες του COVID-19. Τον προηγούμενο Αύγουστο, o Drake αποκάλυψε ότι εμφάνισε απώλεια μαλλιών μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό.

Ava Max reveals she suffered hair loss after contracting COVID-19 last year. pic.twitter.com/cumgLcEceX

— Pop Crave (@PopCrave) December 30, 2021