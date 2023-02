Η Ava Max απαντά στην κριτική για τη μουσική της και στη σύγκριση με τη Lady Gaga

«Δεν μπορείς να κερδίσεις».

Η Ava Max φημίζεται για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αποσπάσματα κλασικά τραγούδια στη μουσική της, γεγονός που φαίνεται ότι της έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Παρ’ όλα αυτά, τονίζει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνει μουσική.

«Τα σχόλια στο διαδίκτυο ήταν κάπως κακά», ανέφερε σε συνέντευξή της στο NYLON.

«Αλλά αυτή η μουσική βοηθάει τόσους πολλούς ανθρώπους, δεν μπορώ ποτέ να σταματήσω. Δεν έχει σημασία πόσοι haters υπάρχουν εκεί έξω ή πόσοι άνθρωποι θέλουν να σε ρίξουν», συμπλήρωσε.

Η Ava Max εξήγησε ότι η διασκευή κλασικών τραγουδιών δεν είναι μια εύκολη κίνηση, όπως υποστηρίζουν ορισμένα σχόλια που της ασκούν κριτική.

«Παίρνω πολύ χρόνο για τα τραγούδια μου – ειδικά αν χρησιμοποιώ σε αυτά άλλα τραγούδια», είπε η 29χρονη τραγουδίστρια

«Νομίζω ότι πρέπει να γίνεται με γούστο», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ξοδεύω πολύ χρόνο για να βεβαιωθώ ότι δεν θα μοιάζει καθόλου με το πρωτότυπο τραγούδι. Αυτή είναι η ομορφιά του να επαναφέρεις κάτι. Δεν θέλεις να δώσεις στον κόσμο το ίδιο πράγμα».

Ενδεικτικά, η Ava Max έχει χρησιμοποιήσει samples από τραγούδια όπως το «If You Were a Woman (And I Was A Man)» της Bonnie Tyler στο «Kings & Queens» και το «Around the World (La La La La La)» των ATC στο «My Head & My Heart».

Η Ava Max τόνισε ακόμη ότι το διαδικτυακό μίσος δεν θα την κάνει να αλλάξει ούτε την εμφάνισή της και δήλωσε ότι είναι αστείο το γεγονός ότι κάποιοι τη συγκρίνουν με τη Lady Gaga επειδή και οι δύο φορούν ξανθές περούκες.

«Δηλαδή τι θέλουν να κάνω, να βάψω τα μαλλιά μου μαύρα;! Το έκανα αυτό και μετά άρχισαν να με συγκρίνουν με την Dua (Lipa)! Δεν μπορείς να κερδίσεις», σχολίασε.

Ακριβώς όπως και με τη μουσική της, η Ava Max θα συνεχίσει να παίζει με το στυλ της.

«Αν ξυπνήσω ένα πρωί και θέλω ροζ μαλλιά, θα αποκτήσω ροζ μαλλιά! Δεν θέλω να περιορίζομαι σε ένα look. Στο τέλος της ημέρας, το να τολμάς είναι καλύτερο από το να βαριέσαι», είπε.

Η Ava Max επιβεβαίωσε επίσης ότι ετοιμάζει μια deluxe έκδοση του νέου άλμπουμ της «Diamonds & Dancefloors», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και επιβεβαίωσε ότι θα περιλαμβάνει μία συνεργασία με τον Khalid, η οποία την κάνει «πραγματικά ενθουσιασμένη».