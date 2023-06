Ava Max: Άνδρας όρμησε στη σκηνή και τη χαστούκισε κατά τη διάρκεια συναυλίας

Λίγα εικοσιτετράωρα αφότου η Bebe Rexha τραυματίστηκε στο πρόσωπο από το κινητό τηλέφωνο που πέταξε ένας θεατής της κατά τη διάρκεια συναυλίας, η Ava Max δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα σε εμφάνισή της στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης 20 Ιουνίου.

Στα βίντεο του κοινού από το περιστατικό φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα να εισβάλλει στη σκηνή και να απλώνει το χέρι του σε μία προσπάθεια να αγγίξει την Ava Max, προτού επέμβει η ασφάλεια και τον απομακρύνει.

Ωστόσο εκείνη τη στιγμή, φαίνεται ότι ο άνδρας χτύπησε με το χέρι του την 29χρονη τραγουδίστρια στη σκηνή.

«Με χαστούκισε τόσο δυνατά που γρατζούνισε το εσωτερικό του ματιού μου. Δεν θα έρθει ποτέ ξανά σε συναυλία», έγραψε η Ava Max στο Twitter την Τετάρτη 21 Ιουνίου, σχολιάζοντας το επεισόδιο.

«Ευχαριστώ όμως τους θαυμαστές που ήταν καταπληκτικοί απόψε στο Λος Άντζελες!», πρόσθεσε.

Η Ava Max πλησίαζε στο τέλος της συναυλίας της στο Fonda Theater όταν δέχθηκε την επίθεση και αποχώρησε από τη σκηνή αμέσως μετά. Στη συνάντηση με τους θαυμαστές της που ακολούθησε μετά τη συναυλία εμφανίστηκε φορώντας γυαλιά ηλίου.

Ο Joel Rangel από το Tucson της Αριζόνα, ο οποίος κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο, περιέγραψε όσα συνέβησαν στο πρακτορείο ειδήσεων PA και άφησε να εννοηθεί ότι ο άνδρας ενδέχεται να χτύπησε άθελά του την τραγουδίστρια.

«Τελείωνε τη συναυλία με το τραγούδι της “The Motto” και ένας θεατής απλά έτρεξε και ανέβηκε στην αριστερή πλευρά της σκηνή», είπε.

«Όταν ανέβηκε στη σκηνή μερικά από τα φώτα έπεσαν στο πάτωμα και έτρεξε προς την Ava με τα χέρια του ορθάνοιχτα σαν να ήθελε να την αγκαλιάσει. Αλλά η ασφάλεια έτρεξε και τον άρπαξε και εκείνη την ώρα έτυχε να γυρίσει και το χέρι του απλώθηκε και τη χτύπησε στο πρόσωπο», εξήγησε.

«Επίσης, παραλίγο να ακυρώσουν το meet-and-greet λόγω του περιστατικού. Χρειάστηκε να φορέσει γυαλιά ηλίου και ήταν αποπροσανατολισμένη και ζαλισμένη, οπότε ήταν λυπηρό που έπρεπε να της μιλήσω ενώ ήταν έτσι», πρόσθεσε.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ένας άλλος θεατής της συναυλίας έγραψε στο Twitter για το συμβάν: «Αυτός ο άνθρωπος όρμησε στη σκηνή στο τέλος, ακριβώς όταν τελείωσε το τελευταίο τραγούδι. Οι σεκιούριτι του όρμησαν και κυριολεκτικά τον πέταξαν από τις σκάλες. Συνέβη τόσο γρήγορα».

«Δεν μπορούσε καν να ανοίξει τα μάτια της, αλλά έκανε το meet-and-greet», συμπλήρωσε.

