Ένας νέος μήνας μπήκε, το καλοκαίρι είναι πλέον εδώ και η Ava Max ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

Η Ava Max αποκάλυψε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας δισκογραφικής δουλειάς της επί τη ευκαιρία της εμφάνισής της στην εκπομπή «Today» της αμερικανικής τηλεόρασης.

Το δεύτερο άλμπουμ της Ava Max θα έχει τον τίτλο «Diamonds & Dancefloors» και θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 14 Οκτωβρίου.

Το «Diamonds & Dancefloors» θα διαδεχθεί για την pop star το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «Heaven & Hell», το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 και έγινε πλατινένιο στις ΗΠΑ και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ava Max έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το αστραφτερό εξώφυλλο του «Diamonds & Dancefloors», το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για προ-παραγγελία στα ψηφιακά καταστήματα και pre-save στις υπηρεσίες streaming.

Σύμφωνα με τη σελίδα του «Diamonds & Dancefloors» στο Apple Music, το άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνολικά 16 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το νέο single της «Maybe You’re The Problem».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «Today» του NBC, η Ava Max ερμήνευσε το πρόσφατο «Maybe You’re The Problem» και την προηγούμενη επιτυχία της «Kings & Queens».

Εν τω μεταξύ, η Ava Max έχει πολλούς ακόμη λόγους για γιορτάσει εκτός από την ανακοίνωση της νέας δισκογραφικής δουλειάς της.

Το πρώτο άλμπουμ της «Heaven & Hell» είναι πλέον πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το «Sweet But Psycho» είναι πλέον τέσσερις φορές πλατινένιο, το «Kings & Queens» είναι δύο φορές πλατινένιο και το «My Head & My Heart» έχει είναι πλατινένιο επίπεδο.

Η Ava Max σημειώνει επιπλέον επιτυχία με τη συνεργασία της με τον Tiësto στο «Motto», το οποίο διαθέτει μία σταθερή θέση στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα και έχει ανέβει στο Top 5 του chart των Dance / Electronic Songs του Billboard.

Η 28χρονη τραγουδίστρια, η οποία γεννήθηκε στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ από Αλβανούς γονείς, διένυσε μία εκπληκτική χρονιά το 2021 και συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του Forbes.

My new album 💎 Diamonds & Dancefloors 💎 out October 14♥️ Pre-order available now!! https://t.co/RvgRxwT4y7 pic.twitter.com/dvQTE8D14e

— AVA MAX (@AvaMax) June 1, 2022