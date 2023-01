Ο Austin Butler αφιερώνει στη Lisa Marie Presley την υποψηφιότητά για Όσκαρ για το «Elvis»

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Βραβεία Όσκαρ ήταν γλυκόπικρη για τον Austin Butler.

Ο 31χρονος ηθοποιός έλαβε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ για την εμφάνισή του στον ρόλο του Elvis Presley στη βιογραφική ταινία «Elvis» του Baz Luhrmann, η οποία απέσπασε συνολικά οκτώ υποψηφιότητες, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των ταινιών.

Ωστόσο, δεν θα μπορέσει να μοιραστεί αυτό συναρπαστικό επίτευγμα με το μοναχοπαίδι του θρύλου του rock n’ roll, τη Lisa Marie Presley, η οποία πέθανε σε ηλικία 54 ετών στις 12 Ιανουαρίου.

Ο Austin Butler μίλησε για την υποψηφιότητά του για το βραβείο Όσκαρ του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε τηλεφωνική επικοινωνία με την τηλεοπτική εκπομπή «Today With Hoda & Jenna», λίγο μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

«Ξύπνησα με περίπου 20 αναπάντητες κλήσεις από τον ατζέντη μου, τον μάνατζέρ μου και όλους. Τι συναρπαστικός τρόπος να ξυπνάς», είπε γελώντας.

Ο Austin Butler τόνισε στη συνέχεια πόσο σημαντική είναι η υποψηφιότητα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την εντατική προετοιμασία που έκανε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, θέμα για το οποίο έχει μιλήσει αρκετές φορές από την πρεμιέρα του «Elvis».

«Ακόμα το επεξεργάζομαι αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα, να γυρίσουμε αυτή την ταινία και ήταν επίσης μία πολύ μακροχρόνια διαδικασία», ανέφερε.

«Απλώς θυμάμαι εκείνες τις άγρυπνες νύχτες και όλο το φόβο και όλες τις πιθανότητες για το πώς θα μπορούσε να πάει στραβά. Όχι μόνο για εμένα, αλλά και για όλους αυτούς τους άλλους καταπληκτικούς καλλιτέχνες που εργάστηκαν σε αυτή την ταινία, είναι πραγματικά σουρεαλιστικό και καταπληκτικό να αναγνωρίζεσαι», πρόσθεσε.

Οι οικοδέσποινες Hoda Kotb και Jenna Bush Hager ρώτησαν στη συνέχεια την Austin Butler για την απώλεια της Lisa Marie Presley, η οποία πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση του με την τραγουδίστρια του «Lights Out», αποκαλύπτοντας λίγες ημέρες πριν πεθάνει ότι είχαν μοιραστεί μία ιδιαίτερη στιγμή όταν μίλησαν για ώρες στην πρώην κρεβατοκάμαρα του Elvis Presley.

«Σκέφτομαι πόσο θα ήθελα να ήταν εδώ τώρα για να γιορτάσει μαζί μου», δήλωσε.

«Είναι το ίδιο πράγμα με τον Elvis, εύχομαι να μπορούσαν να ήταν εδώ σε αυτές τις στιγμές. Είναι λίγο παράξενο να γιορτάζουμε σε μια περίοδο τόσο βαθιάς θλίψης. Θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να την τιμήσω», πρόσθεσε.

Αργότερα την Τρίτη, ο Austin Butler δήλωσε ενθουσιασμένος για την υποψηφιότητά του για το Όσκαρ του Α’ Ανδρικού Ρόλου.

«Πριν από τρία χρόνια πήρα τον μεγαλύτερο ρόλο της ζωής μου και από τότε ζω σε ένα όνειρο. Ήταν τιμή μου και προνόμιο να υποδυθώ τον ρόλο του ειδώλου, του πατέρα, του συζύγου και του γιου – του Elvis Presley. Αυτή ήταν μία δουλειά που έγινε με αγάπη από όλους τους εμπλεκόμενους», ανέφερε σε δήλωσή του προς το Billboard.

Αφού ευχαρίστησε την Ακαδημία Κινηματογράφου, καθώς και τον Baz Luhrmann και το καστ και το συνεργείο της ταινίας, ο Austin Butler στάθηκε στην ευγνωμοσύνη μου προς την οικογένεια Presley.

«Η τεράστια ευγνωμοσύνη μου προς την οικογένεια Presley είναι απερίγραπτη. Μου ανοίξατε την αγκαλιά σας και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει τη βαθιά επίδραση που είχατε πάνω μου. Αυτό είναι ένα όνειρο που δεν θα ξεχάσω ποτέ», σχολίασε.

Στις 10 Ιανουαρίου ο Austin Bulter κέρδισε το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες του 2023, όπου έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της η Lisa Marie Presley, δύο μόλις ημέρες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της.

Austin Butler just woke up and got on the phone with Hoda and Jenna to talk about his ‘Actor in a leading role’ #Oscars nomination for ‘Elvis.’

“What an exciting way to wake up!,” he said. pic.twitter.com/Jv3nlAWEd7

— TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) January 24, 2023