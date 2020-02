Athena Manoukian: Μία Ελληνίδα εκπρόσωπος της Αρμενίας στη Eurovision 2020

View this post on Instagram

Շատ շնորհակալություն Հայաստան Սիրում եմ բոլորիդ: ❤Դուք եք իմ ադամանդները, ես փայլում եմ ՁԵՐ շնորհիվ💎 . . Thank you so much Armenia, I love you all❤ You are my diamonds and I'm shining because of YOU💎 . . #DepiEvratesil #ChainsOnYou #Hayastan #Armenia #Yerevan #AthenaManoukian #ArmPublicTV @depievratesil @armpublictv