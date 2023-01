Οι ATEEZ παρουσιάζουν το EP «Spin Off: From The Witness»

Οι ATEEZ κάνουν μία δυναμική είσοδο στη νέα χρονιά.

Οι K-pop πειρατές των θαλασσών ATEEZ έκλεισαν το 2022 με το EP «SPIN OFF: FROM THE WITNESS». Το EP προετοιμάζει το έδαφος για την επερχόμενη ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος, η οποία ξεκινάει τον επόμενο μήνα.

Το συγκρότημα φημίζεται για τις ενδιαφέρουσες αφηγήσεις του – τόσο μουσικά όσο και οπτικά. Αυτή τη φορά οι ATEEZ προχωρούν ένα βήμα παρακάτω, κυκλοφορώντας ένα spin-off γεμάτο ιστορίες ειπωμένες από μία διαφορετική οπτική γωνία.

Εξερευνώντας μία νέα οπτική γωνία, οι ATEEZ μας αφήνουν με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Το «SPIN OFF: FROM THE WITNESS» περιλαμβάνει πέντε τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του single «HALAZIA», το οποίο αναφέρεται στην εύρεση ελπίδας μέσα στο σκοτάδι.

Το EP περιέχει επίσης τρία remixes σε δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος που είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως. Το άλμπουμ κλείνει με το «Outro: Blue Bird».

Με τους ATEEZ δεν συγκρίνεται κανένας άλλος.

Το trailer για το EP έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Οι επιτυχίες των ATEEZ είναι ατελείωτες, τόσο η περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική όσο και το EP τους «THE WORLD EP.1: MOVEMENT» τους βοήθησαν να ανέβουν σε νέα ύψη.

Με την τελευταία τους κυκλοφορία να κάνει ντεμπούτο στο No. 3 του Billboard 200, το «SPIN OFF: FROM THE WITNESS» αποτελεί ένα συναρπαστικό τέλος σε ένα επιτυχημένο 2022 και μία τολμηρή είσοδο στο 2023.

Οι ATEEZ έκαναν το ντεμπούτο τους το 2018 ως ένα συγκρότημα 8 ταλαντούχων τραγουδιστών και χορευτών. Το όνομά τους είναι συντομογραφία του «A TEEnager Z» και, αρχικά, συμπύκνωνε «όλα όσα θα ήθελε ένας έφηβος από το Α έως το Ω».

Από τότε, το συγκρότημα έχει εξελιχθεί σημαντικά. Οι ATEEZ εξελίσσονται συνεχώς και οι θαυμαστές τους, γνωστοί ως ATINY, συνεχίζουν να αυξάνονται. Είναι όλα όσα χρειάζονται – από το Α έως το Ω.

Οι ATEEZ καθιερώθηκαν νωρίς στην καριέρα τους και πραγματοποίησαν παγκόσ μία περιοδεία μόλις τέσσερις μήνες μετά το ντεμπούτο τους. Σήμερα, συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Τα άλμπουμ τους είναι μία μοναδική αφήγηση ιστοριών. Με το «TREASURE», το «FEVER» και «THE WORLD», οι ATEEZ συνδυάζουν αφηγήσεις που έχουν γίνει best-seller με προσωποποιημένη μουσική που απευθύνεται σε μία ολόκληρη γενιά.